Senior Software Engineer
2026-04-17
Vi söker en erfaren Senior Software Engineer till ett tekniskt avancerat uppdrag i en innovativ miljö. Du kommer att arbeta med utveckling av komplexa system där kvalitet, integration och prestanda är centrala.
Du blir en del av ett agilt team och deltar i hela utvecklingscykeln - från kravställning till implementation, test och verifiering. Rollen innebär nära samarbete mellan mjukvara och hårdvara, med fokus på robusta och skalbara lösningar.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Utveckla och implementera nya funktioner
Genomföra tekniska analyser och utredningar
Arbeta med systemintegration (mjukvara/hårdvara)
Ta fram teknisk dokumentation (krav, design, test)
Förvalta och vidareutveckla befintliga system
Delta i felsökning och supportärenden
Samarbeta med interna team och intressenter
Medverka i tekniska dialogerKvalifikationerKvalifikationer
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom t.ex. Software Engineering eller Computer Science
Minst 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Stark kompetens inom C#/.NET
Erfarenhet av TDD och BDD
Erfarenhet av agila arbetssätt
Erfarenhet av produktutveckling och livscykelhantering
Erfarenhet av systemintegration (mjukvara/hårdvara)
Erfarenhet av arbete i kvalitetssystem
God förmåga att dokumentera tekniska lösningar
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av WPF
Erfarenhet av datasäkerhet
Erfarenhet från reglerade branscher (t.ex. Life Science)
Kompetenskrav (sammanfattning)
Mjukvaruutveckling: 5-10 år
Produktutveckling: 5-10 år
Roller som Software Engineer/Systemutvecklare: 5-10 år
Agilt arbetssätt, TDD/BDD, integration, dokumentation, analyser, kvalitetssystem: 1-3 år
C#/.NET och testarbete: 1-3 år
WPF och datasäkerhet: meriterandeDina personliga egenskaper
Analytisk och lösningsorienterad
Självständig men teamorienterad
Strukturerad med starkt kvalitetstänk
Kommunikativ och samarbetsinriktadSå ansöker du
I din ansökan ska du kort beskriva:
Erfarenhet av mjukvaru- och systemutveckling
Kompetens inom C#/.NET och eventuellt WPF
Erfarenhet av agila arbetssätt
Tidigare projekt och uppdrag
Erfarenhet av kvalitetsprocesser
Din roll i team och utvecklingsarbete
Eventuell erfarenhet från reglerade branscher
Är du den vi söker? Skicka din ansökan till info@etoile-nordique.com
and ange "Senior software Engineer" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: info@etoile-nordique.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique KB
