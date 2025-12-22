Senior Software Engineer
Humanit Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humanit Stockholm AB i Stockholm
, Enköping
, Östhammar
, Oskarshamn
, Varberg
eller i hela Sverige
Älskar du att vara i flödet som utvecklare - och vill skapa förutsättningar för att andra ska kunna göra detsamma? Brinner du för att bygga moderna utvecklingsmiljöer med hög prestanda, bra integrationer och effektiva verktyg? Vi söker en Senior Software Engineer som vill vara med och forma nästa generations infrastruktur och utvecklarupplevelse.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta med att utveckla och förbättra den tekniska plattformen som används. Fokus ligger på att skapa enhetliga, skalbara och effektiva utvecklingsverktyg som gör det enkelt att bygga, testa och leverera mjukvara i stor skala.
Du kommer att bidra till både backend- och frontendutveckling, där Java, TypeScript och React står i centrum. Arbetet innefattar att utveckla och förvalta interna verktyg och applikationer som förenklar utvecklarnas vardag, förbättrar byggprocesser och automatiserar repetitiva moment.Kompetenser
Du har en stark passion för utvecklarproduktivitet och moderna utvecklingsverktyg.
Du har djup erfarenhet av Java för backendutveckling och React/TypeScript för frontend.
Du är van vid att arbeta med storskaliga kodbaser och har förståelse för bygg- och deployprocesser.
Du trivs med att samarbeta i tvärfunktionella team och bidra till en kultur av delning och lärande.
Du är en nyfiken problemlösare med fokus på kvalitet och långsiktighet.
Humanit
Humanit handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Kollektivavtal
Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag
Utvecklingsplan
Hälsoförsäkring + pension
Förskottssemester
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när säkerhetskontroll är genomförd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Stockholm
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Humanit arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Humanit's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Humanit anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humanit Stockholm AB
(org.nr 556803-2287), https://www.humanit.se Arbetsplats
Humanit Kontakt
Mattias Dahl mattias.dahl@humanit.se 0735-10 99 82 Jobbnummer
9658966