Senior Software Engineer - Backend till SJ
2025-11-07
Vill du vara med och driva utvecklingen av Sveriges mest använda reseplattform?
Hos oss på SJ får du en central roll i att utveckla våra försäljningskanaler - SJ.se, vår app, kundservice och samarbeten med resebyråer. Våra backend-lösningar hanterar alla transaktioner i realtid, vilket gör att tillgänglighet, prestanda och säkerhet alltid står i fokus.
Din kommande roll
Som Senior Software Engineer blir du en nyckelperson i ett av våra agila utvecklingsteam. Du tar ansvar för helheten - från systemdesign och arkitektur till utveckling, drift och ständiga förbättringar. Rollen innebär att du både leder tekniska initiativ och coachar andra utvecklare, samtidigt som du bidrar till att bygga en arkitektur där frontend, BFF och backend-tjänster hänger ihop på ett skalbart och långsiktigt hållbart sätt. Du arbetar i en skalad agil miljö, där flera team samverkar för att leverera helheten.
Rollen innebär att du:
Leder design och utveckling av komplexa backend-lösningar i Java/Spring Boot.
Bygger och vidareutvecklar API:er och mikrotjänster med fokus på prestanda, säkerhet och tillgänglighet.
Skapar och vidareutvecklar en robust arkitektur som binder samman frontend, BFF och backend-tjänster, med tydliga gränssnitt och skalbarhet i fokus.
Cochar, stöttar och inspirerar kollegor för att höja teamets tekniska nivå.
Säkerställer stabil drift genom monitorering och incidenthantering.
Driver förbättringar i arkitektur, kodkvalitet och metodik.
Bidrar till teknisk strategi och samordning mellan team.
Aktivt deltar och samarbetar tvärfunktionellt i en skalad agil miljö.
Förväntningar på den vi söker
Vi söker dig som har djup teknisk kompetens, en helhetssyn på system och en stark vilja att driva utvecklingen framåt. Du är analytisk, kommunikativ och prestigelös, och du trivs i rollen som teknisk ledare - där du både tar ansvar för riktning och coachar andra.
Vi ser gärna att du har:
Relevant akademisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå (eller motsvarande erfarenhet).
Erfarenhet av att designa och bygga arkitektur som binder ihop front-end, BFF och backend-tjänster.
Utveckling och arkitektur: Java, Spring Boot, API-utveckling, relationsdatabaser.
Kunskap om molnteknik och infrastruktur: Azure PaaS, IaC, Kubernetes/Docker.
Erfarenhet av DevOps/CI/CD, automatisering och dokumentation.
Förmåga att leda tekniska initiativ, stötta teamet och coacha andra utvecklare.
Erfarenhet av att arbeta i en skalad agil miljö (t.ex. SAFe eller motsvarande).
Meriterande erfarenheter
Betallösningar (t.ex. Swish, Paynova).
Data och molntjänster (PostgreSQL, KQL, Azure PaaS).
Test och metoder (JUnit, Cucumber, OSDM).
Ansökan och information
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vårt kontor ligger på Vasagatan 10 i Stockholm. Vi erbjuder hybridarbete, där du som anställd förväntas vara på plats två till tre dagar per vecka, med möjlighet till flexibilitet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), http://www.sj.se Kontakt
Julia Bjurman julia.bjurman@sj.se Jobbnummer
9593385