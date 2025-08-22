Senior Software Developer Mobile Networks
2025-08-22
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Description
You are a skilled developer with a passion for technology and software development. You are curious about new technologies and thrive in a fast-paced, agile environment.
Key Qualifications:
5+ years of experience in embedded software development.
Proficiency in C++ and Java: Capable of writing readable, maintainable code while adhering to established coding guidelines and workflows.
Quality Focus: You understand what it means to ship high-quality code and are committed to excellence in software delivery.
Additional Skills:
Strong understanding of system architecture and embedded systems principles.
Experience with version control systems like Git.
Familiarity with agile methodologies, including Scrum or Kanban.
Ability to work collaboratively in a team environment, valuing team success over personal achievements.
What We're Looking For:
We're not just looking for a developer; we need someone who can take on broader responsibilities and has expertise in design, testing, CI/CD, troubleshooting, and documentation. If you're passionate about contributing to all aspects of software development from conception to delivery, we want to hear from you.
Technologies We Use:
Programming: C/C++ for product development, with C++/Java and Python used for system testing.
Development: gdb, clang, git, plantuml.
Networking: L2/L3 protocols, 3GPP standards.
Development Environment: Linux-based, bash, with continuous integration and deployment using Jenkins, managing over 2,500 commits per month!
Qualifications:
You have a Bachelor or Master of Science (e.g Science within Electrical Engineering, Data Communication, Computer Science and Engineering, Software Engineering of Distributed Systems, Engineering Physics) or equivalent formal education.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
