Senior Scrum Master
Avaron AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-06-05
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Södertälje
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
, Gnesta
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en modern produktutvecklingsmiljö inom fordonsindustrin där fokus ligger på digitala tjänster, analys och användarvärde. Här stöttar du ett tvärfunktionellt team som utvecklar lösningar inom bland annat coaching, användarupplevelse och prestationsförbättring. Din uppgift är att skapa förutsättningar för effektiva flöden, tydliga prioriteringar och starkt samarbete i en miljö med många beroenden och högt förändringstempo.
Du arbetar nära produktägare, utvecklare, UX-specialister, analytiker och andra nyckelpersoner för att hjälpa teamet att leverera med kvalitet och transparens. Rollen passar dig som gillar att kombinera coachande ledarskap med praktiskt förbättringsarbete. Det gör rollen extra intressant om du vill påverka både arbetssätt och leveransförmåga i en datadriven produktmiljö.
ArbetsuppgifterDu faciliterar Scrum-ceremonier som sprintplanering, daily stand-ups, retrospectives och sprint reviews.
Du coachar teamet och intressenter i Scrum och andra agila arbetssätt.
Du identifierar och undanröjer hinder som påverkar teamets leveransförmåga.
Du stöttar backloghantering och prioritering tillsammans med produktägare.
Du skapar transparens kring framdrift, kapacitet och leveransstatus.
Du driver initiativ för kontinuerlig förbättring och bidrar till ökad agil mognad.
Du hanterar beroenden, risker och koordinering mellan olika team och intressenter.
Du stärker samarbetet mellan produktledning, utveckling, UX, analys och verksamhet.
Du skapar struktur och tydlighet i komplexa och föränderliga sammanhang.
KravFlera års erfarenhet som Scrum Master inom mjukvaru- eller digital produktutveckling
Mycket god kunskap inom Scrum och agila arbetssätt
Erfarenhet av att stötta tvärfunktionella utvecklingsteam
Dokumenterad erfarenhet av coachning och förändringsledning i agila organisationer
Erfarenhet av stakeholder management och samarbete mellan teknik och verksamhet
Förmåga att hantera risker, beroenden och leveransplanering i komplexa miljöer
Praktisk erfarenhet av Jira och Confluence
Mycket god kommunikativ förmåga på engelska
MeriterandeErfarenhet från datadrivna produktteam
Erfarenhet från digitala tjänster, analysplattformar eller användarcentrerade produkter
Erfarenhet av arbete i skalade agila organisationer
Kunskap inom produktutveckling, UX eller produktdiscovery
Erfarenhet av hybrid- eller distribuerade team
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859170-2038690". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Södertälje centrum (visa karta
)
151 32 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9950149