Senior Scrum Master
Avaron AB / Datajobb / Karlskoga Visa alla datajobb i Karlskoga
2026-02-04
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Karlskoga
, Örebro
, Karlstad
, Arboga
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-04Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Scrum Master till ett långsiktigt uppdrag inom mjukvaruutveckling. Du blir en viktig del av en organisation som befinner sig på en agil resa och där samarbete, lärande och kontinuerliga förbättringar står i fokus. I rollen skapar du struktur, energi och riktning i teamens vardag och bidrar till att stärka det agila arbetssättet på både team- och organisationsnivå.
ArbetsuppgifterLeda och facilitera Scrum-event såsom dagliga stand-ups, sprintplanering, retrospektiv och demo
Visualisera teamens framsteg, följa upp sprintresultat och stötta teamen i att nå sina mål
Identifiera och undanröja hinder som påverkar teamens leveransförmåga
Driva förbättringsarbete och dela erfarenheter med andra Scrum Masters för att bidra till organisationens agila utveckling
Agera ambassadör för agila arbetssätt och stötta förändringsarbete i en bredare kontext
KravFlerårig erfarenhet som Scrum Master inom mjukvaruutveckling
Gedigen erfarenhet av agila utvecklingsmetoder och agilt ledarskap
Teknisk förståelse för mjukvaruutveckling
Erfarenhet av att coacha team och individer i större organisationer
Goda kunskaper i Jira eller liknande verktyg
Scrum Master-certifiering
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att arbeta i en säkerhetsklassad miljöSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7170847-1824070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlskoga Busstation (visa karta
)
691 32 KARLSKOGA Jobbnummer
9723228