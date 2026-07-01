Senior rekryterare
Soros Consulting AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-01
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Vi söker nu en senior rekryterare till ett uppdrag inom offentlig verksamhet. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser från start till mål och som är trygg i kompetensbaserad rekrytering i en statlig miljö.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta operativt med rekrytering från ax till limpa i en verksamhet med hög akademisk nivå och många specialistroller. Uppdraget innebär att stötta i rekrytering av både kvalificerade specialisttjänster och verksamhetsnära stödfunktioner.
Det här är en roll för dig som är van att arbeta strukturerat, professionellt och självständigt i en miljö där kravprofil, urval och bedömning behöver hålla hög kvalitet genom hela processen.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Driva rekryteringsprocesser från start till mål
Arbeta med kravprofil, annonsering, urval och intervjuer
Säkerställa en professionell och kvalitativ kandidatupplevelse
Tillämpa kompetensbaserad rekrytering genom hela processen
Stötta rekryterande chefer i urval och bedömning
Hantera rekrytering av både specialister och stödfunktionerKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet av att genomföra rekryteringar från start till slut
Minst 2 års erfarenhet av rekrytering inom staten
Flerårig erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering och vana att arbeta praktiskt enligt KBR
Förmåga att rekrytera kvalificerade specialistroller och tjänster med hög akademisk nivå
Exempel på profiler som kan förekomma
Läkare
Tandläkare
Socionomer
Jurister
Hälsoekonomer
Statistiker
IT-personal
Ekonomer
Registratorer
HR-personal
Uppdragsinformation
Omfattning: heltid
Plats: på plats hos kund i Stockholm
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9986804