Är du en AI Platform Engineer och en Game Changer?
Barona Professionals AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-20
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St1 är ett företag som driver energiomställningen och är verksamt i Finland, Sverige, Norge och Storbritannien. St1s energiportfölj omfattar oljeprodukter, biogas, hållbart flygbränsle (SAF), förnybar diesel (HVO) och solenergi. St1 driver också flera större projekt inom energiomställning.
AI Platform Engineer
Om rollen
Vi söker en AI Platform Engineer som kombinerar praktisk teknisk kompetens med ett arkitekturellt perspektiv – någon som kan bygga och drifta AI-lösningar idag, samtidigt som du följer utvecklingen och ser vad den betyder för St1:s framtid.
Du ansvarar för St1:s AI-plattformar: verktyg, infrastruktur, säkerhet och kostnadsstyrning som gör AI tillgängligt och pålitligt i hela organisationen. Du arbetar praktiskt med AI-agenter, gateways, pipelines och plattformstjänster, samtidigt som du ser helheten: hur lösningar hänger ihop, vilka risker som finns och hur tekniska val påverkar verksamheten över tid.
Som expert på AI-plattformar och verktyg följer du marknaden nära och omsätter nya möjligheter till konkreta rekommendationer. Du hjälper team att välja rätt teknik, driver införande av nya lösningar och bidrar aktivt i St1:s AI-styrning som teknisk rådgivare.
Ditt ansvar
AI-plattformar och verktyg
Ansvara för St1:s AI-verktygsportfölj: LLM-plattformar (t.ex. Claude, Copilot, Gemini), agentplattformar, utvecklingsverktyg och AI-funktioner i produktivitetsverktyg.
Utvärdera, införa och vidareutveckla nya AI-lösningar tillsammans med IT, säkerhet och verksamheten.
Bygga och drifta infrastruktur för AI-agenter: övervakning, kostnadsuppföljning, felhantering och säkerhetskontroller.
Hantera AI-gateways och säkerställa rätt routing, loggning och kontroll av AI-trafik.
Testa och validera nya AI-möjligheter praktiskt innan bredare användning.
AI-säkerhet och styrning
Implementera AI-specifika säkerhetskontroller tillsammans med CISO, exempelvis DLP, AI-gateways, shadow AI-hantering och skydd mot osäkra användningsmönster.
Säkerställa efterlevnad av St1:s AI-policy och skapa transparens kring AI-användning.
Underhålla en aktuell katalog över organisationens AI-lösningar.
Vara teknisk expert i St1:s AI-governance och rådgivare kring vilka verktyg som är tillgängliga, godkända och lämpliga.
AI FinOps
Skapa kostnadsöverblick för AI-tjänster i moln och SaaS.
Identifiera optimeringsmöjligheter och bidra till kostnadseffektiva AI-investeringar.
Vi söker dig som har
3–5 års erfarenhet av att bygga och drifta mjukvara eller AI-system.
Praktisk AI-kompetens kombinerad med stark arkitekturförståelse.
Erfarenhet av AI-agenter, RAG-lösningar, LLM-integrationer eller AI-plattformar.
God förståelse för AI-landskapet: LLM-plattformar, agentramverk, gateways och utvecklingsassistenter.
Förmåga att följa teknikutvecklingen och omvandla trender till konkreta rekommendationer.
Kunskap om AI-säkerhet, exempelvis DLP, AI-gateways och shadow AI.
Intresse för AI FinOps och kostnadsoptimering.
Stark kommunikativ förmåga och förmåga att förklara AI för både tekniska och affärsmässiga målgrupper.
Erfarenhet av Python eller TypeScript samt ett praktiskt förhållningssätt till prototyper och experiment.
Erfarenhet av molnplattformar, API:er och modern IT-infrastruktur.
Vem vi söker
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och vill göra skillnad. Du känner igen dig i St1 Spirit: Curious, Commercial, Committed and Caring.
Det innebär att du vågar utmana, samarbetar över gränser, tar ansvar hela vägen och skapar en miljö där människor kan vara sig själva, lyfta problem tidigt och lära snabbare än omvärlden förändras.
Varför St1?
Var med och forma framtidens AI-drivna utveckling på St1.
Skapa lösningar med tydlig affärsnytta inom flera områden.
Utvecklas inom arkitektur, AI, data engineering eller tekniskt ledarskap.
Arbeta i ett starkt nordiskt teknikteam där ditt bidrag syns.
Få stort ansvar, frihet och möjlighet att påverka.
Arbeta i Helsingfors eller Stockholm med attraktiva förmåner.
Bidra till St1:s mål att driva omställningen mot en mer koldioxidmedveten energiframtid.
Din utveckling hos oss
På St1 prioriterar vi säkerhet, välmående och inkludering. Vi erbjuder en kultur byggd på förtroende där du får möjlighet att ta initiativ, utvecklas och samarbeta över team- och landsgränser. Du får äga en viktig plattform, konkurrenskraftiga villkor och goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.Publiceringsdatum2026-07-20Så ansöker du
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och arbetar aktivt för en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess.
Skicka in ditt CV och personliga brev via Barona Career senast torsdag 14 augusti 2026.
För mer information är du välkommen att kontakta Baronas rekryteringsteam under telefontiderna i augusti: tisdag 4 augusti eller torsdag 6 augusti 2026 kl. 12–14.
Kontaktperson: Baronas Recruitment Team Lead Lassi Jyrinsalo, +358 40 762 8992, lassi.jyrinsalo@barona.fi
(mailto:lassi.jyrinsalo@barona.fi
).
Let's challenge the ordinary!
INDTECH Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167)
168 67 STOCKHOLM Arbetsplats
St1 Nordic Kontakt
Recruitment Specialist
Arja Martikainen arja.martikainen@barona.se Jobbnummer
10007805