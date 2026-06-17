Senior redovisningsekonom
Jurek Recruitment & Consulting AB / Redovisningsekonomjobb / Södertälje Visa alla redovisningsekonomjobb i Södertälje
2026-06-17
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Till uppdrag hos Södertälje kommun söker vi nu en senior redovisningsekonom med specialistkompetens inom koncernredovisning. Uppdraget omfattar arbete med sammanställda räkenskaper samt stöd i införande av systemstöd. Uppdraget förväntas starta i augusti och löper till februari 2027. Välkommen in med din ansökan!
Om rollen och arbetsuppgifter
I rollen som senior redovisningsekonom hos Södertälje kommun ansvarar du för arbetet med sammanställda räkenskaper (kommunkoncernredovisning) samt bidrar till utveckling och effektivisering av processer inom området. Du kommer även att ha en viktig roll i arbetet med att utvärdera, införa och implementera systemstöd för koncernredovisning.
I rollen kommer du att arbeta med att upprätta och/eller stödja arbetet med sammanställda räkenskaper i samband med delårsrapportering och årsbokslut. Du säkerställer efterlevnad av gällande regelverk (LKBR och RKR) samt ansvarar för att kvalitetssäkra och strukturera inhämtning av underlag från bolag och verksamheter.
Vidare bidrar du till att utveckla och dokumentera rutiner, mallar och arbetssätt samt till att förbättra analysen och utvecklingen av notupplysningar. Du fungerar också som ett stöd till ekonomifunktionen i frågor kopplade till koncernredovisning.
Tjänsten omfattar även arbete med införande av systemstöd, där du deltar i kravställning, utvärdering och implementering. Du bidrar till utformning av processer och arbetssätt kopplade till systemet, genomför tester och kvalitetssäkring samt stödjer implementering, dokumentation och kunskapsöverföring. I rollen ingår även att bidra i förändringsledning kopplat till nya arbetssätt.
Du arbetar självständigt och fungerar som en nyckelperson i utvecklingen av koncernredovisningsprocessen, med fokus på kvalitet, struktur och regelefterlevnad.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Dokumenterad erfarenhet av sammanställda räkenskaper/koncernredovisning
Erfarenhet av kommunal koncernredovisning (ska-krav)
God kunskap om LKBR och RKR
Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet
Erfarenhet av arbete i större ekonomisystem
Meriterande är om du även uppfyller följande
Erfarenhet av införande av systemstöd för koncernredovisning
Erfarenhet av Unit4 ERP
Erfarenhet av att leda eller driva utvecklingsarbete inom redovisning
Du erbjuds
Ett konsultuppdrag via Jurek Talents med planerad start i augusti och löper t.o.m. februari 2027 på heltid 100%.
Ansökan
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Livija Bekkhus via email livija.bekkhus@jurek.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926508-2058212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Södertälje stadshus (visa karta
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151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9968650