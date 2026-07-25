Montörer Scania Oskarshamn
Scania Cv Aktiebolag / Montörsjobb / Oskarshamn Visa alla montörsjobb i Oskarshamn
2026-07-25
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Scania genomgår en transformation från att vara en ledande leverantör av lastbilar, bussar och motorer till att erbjuda kompletta och hållbara transportlösningar. Tillsammans med TRATON och våra systermärken MAN, Volkswagen Truck & Bus och International arbetar vi för att forma framtidens mobilitet med innovativa och miljömedvetna lösningar. Våra värderingar – kunden först, respekt, laganda, ansvar och eliminering av slöseri – genomsyrar allt vi gör. Tillsammans står vi i framkant för att skapa en hållbar framtid.
Vill du utvecklas och nå dina personliga mål tillsammans med ett av transportbranschens starkaste varumärken? Är du kvalitetsmedveten, flexibel och noggrann? Då är rollen som montör på Scania något för dig.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som montör arbetar du med montage av hyttens inre och yttre inredning, ett viktigt arbete som uppmuntrar till personligt ansvar i kombination med lagarbete. Arbetet är taktstyrt och innebär både självständigt arbete och nära samarbete med kollegor i ett engagerat team där ni tillsammans ser till att kvalitetskraven uppfylls. Du får stort eget ansvar och vi uppskattar att du bidrar med nya idéer och lösningar i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.
Vem är du?
Du är en engagerad lagspelare som tar egna initiativ, sätter säkerheten först och är öppen för feedback. Du är noggrann och lägger stor vikt vid att göra "rätt från mig". Du värdesätter samarbete och har ett utåtriktat, positivt förhållningssätt.
Du har även:
Fullständig gymnasieexamen/slutbetyg från treårigt gymnasium med godkänt i kärnämnena alternativt 5 års relevant yrkeserfarenhet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God fysisk arbetsförmåga då arbetet sker i ett högt tempo och i vissa fall inkluderar tunga moment – vi erbjuder ergonomiska hjälpmedel och utbildning för att du ska känna dig trygg i rollen
Möjlighet att arbeta skift
Mycket goda förutsättningar att ta dig till arbetsplatsen utifrån de olika skiften
Erfarenhet av arbete inom industri och produktion samt B-körkort är meriterande.
Vi välkomnar sökande av alla bakgrunder – din unika erfarenhet och dina perspektiv är värdefulla för oss.
Vilka är vi?
Scania Oskarshamn är Kalmar läns största privata arbetsgivare med ca. 3 000 medarbetare och ansvarar för tillverkningen av Scanias Europaproduktion av lastbilshytter. Det är en spännande process att vara med i, och hos oss ingår du i ett engagerat, stöttande och inkluderande team. Vi värdesätter lagarbete och ser varje medarbetares unika perspektiv som en viktig del i att uppnå våra höga kvalitetskrav. Vår innovationskultur uppmuntrar kontinuerliga förbättringar och personlig utveckling.
Scania erbjuder
För att du ska få en bra start inleds anställningen med en introduktionsutbildning där du får veta mer om Scanias kärnvärden och kultur, din arbetsroll samt den ergonomiska arbetsmiljön. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt.
Ansökan
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Ansök gärna så snart som möjligt – urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. En hälsoundersökning och en bakgrundskontroll kan komma att genomföras för den här tjänsten. Tjänsten är initialt en visstidsanställning med placering i Oskarshamn.
Detta är en samlingsannons för våra tjänster som montör inom alla våra produktionsområden. Din rekryterare kommer att rekommendera dig för det område som passar just dig och dina personliga förutsättningar bäst.
När du ansöker till denna tjänst behöver du skapa en profil i vårt rekryteringssystem på Scania, om du inte redan har en profil sedan tidigare ansökningar hos oss. För att underlätta för dig i processen och för att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa möjliga sätt rekommenderar vi att du väljer:
Alla Scania Group-rekryterare i det land/den region där jag är bosatt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Cv Aktiebolag
(org.nr 556084-0976)
Södra Fabriksgatan 8-10 (visa karta
)
572 36 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scania CV AB Jobbnummer
10011406