Senior projektledare inom allmän platsmark

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior projektledare för ett uppdrag inom kommunal verksamhet kopplat till allmän platsmark. Rollen innebär att leda och samordna projekt i en miljö med många intressenter, där struktur, framdrift och tydlig kommunikation är centralt för att säkra kvalitet och leverans.
ArbetsuppgifterLeda och planera projekt kopplade till allmän platsmark.
Samordna berörda interna och externa parter samt säkerställa effektivt samarbete.
Följa upp tid, omfattning och kvalitet samt hantera risker och avvikelser.
Förbereda och driva möten, samt löpande rapportera status och beslutsunderlag.
Säkerställa att projekt genomförs enligt överenskomna mål och arbetssätt.
KravDokumenterad erfarenhet av att arbeta som senior projektledare.
Erfarenhet av att driva projekt med flera intressenter och komplex samordning.
Förmåga att strukturera, planera och följa upp leveranser i projektform.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
