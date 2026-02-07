Senior Projektledare för IT-förstudie och samverkan
2026-02-07
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren projektledare som ska leda en förstudie med syfte att ta fram ett gemensamt och faktabaserat beslutsunderlag inför ett eventuellt fördjupat samarbete inom IT mellan två offentliga organisationer. Uppdraget berör ett IT-område med ökande krav på informationssäkerhet, digitalisering, tillgänglighet och kompetensförsörjning, där det samtidigt finns skillnader i teknik, avtal, organisation och arbetssätt.
Förstudien ska tydliggöra förutsättningar, konsekvenser, risker och nyttor kopplade till att samordna IT-verksamhet, samt belysa möjliga alternativ och rekommendationer framåt.
ArbetsuppgifterPlanera och leda förstudien från start till leverans av beslutsunderlag.
Kartlägga och analysera skillnader och beroenden mellan IT-miljöer avseende teknik, avtal, organisation och arbetssätt.
Samla in och strukturera krav på respektive IT-organisation för att möjliggöra ett strukturerat samgående.
Genomföra analys av nyttor, risker och konsekvenser vid IT-samverkan.
Ta fram och jämföra alternativa handlingsvägar samt formulera rekommendationer.
Samordna relevanta kompetenser och intressenter för att knyta ihop verksamhetsbehov och IT-perspektiv.
KravErfarenhet av projektledning.
Erfarenhet av verksamhetsmigreringar.
Förmåga att samordna olika kompetenser och arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT.
MeriterandeErfarenhet av arbete med informationssäkerhet, digitalisering och tillgänglighetskrav i IT-verksamhet.
Erfarenhet av att analysera och harmonisera IT-miljöer avseende teknik, avtal, organisation och arbetssätt.Så ansöker du
