Senior projektledare
Procruitment AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-03-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-21Företaget
Vår kund är ett globalt ledande produktbolag inom försvarsindustrin, verksamma inom många tekniska områden för människors trygghet i samhället. Här får du vara en del av ett företag där kontinuerligt lärande och välmående värderas högt i det dagliga arbetet. Vi erbjuder dig en rejält utvecklande utmaning där du får möjlighet att jobba med unik och komplex teknik som du troligtvis inte kommit i kontakt med i tidigare roller. För att ge dig de absolut bästa möjligheterna att lyckas i din nya roll så kommer du utöver att genomgå en gedigen onboarding i form av introduktions- och mentorskapsprogram vara omgiven av hjälpsamma kollegor som stöttar dig under hela din resa!Arbetsuppgifter
Som projektledare driver du större systemnära leveranser genom hela projektkedjan - från krav- och designarbete till integration, test och slutlig acceptans. Projekten är ofta långsiktiga och består av flera parallella leveranser, med både interna team och externa leverantörer.
Exempel på arbetsuppgifter
Driva kravställning, planering och uppföljning genom projektets faser (inkl. PDR/CDR)
Säkerställa scope, milstolpar, tidplan och leveranser för delsystem och integration
Leda och följa upp interna team och externa leverantörer samt skapa tydlighet i gränssnitt och beroenden
Arbeta aktivt med baseline, change management och dokumentation för att minska risk och omtag
Följa upp test och verifiering i olika steg i både simulerade och verkliga miljöer
Hantera avvikelser, risker och åtgärdsplaner samt driva beslut i rätt forum
Teamstorlek och samverkansyta varierar med uppdragets omfattning. I vissa delar arbetar du nära ett mindre kärnteam, medan andra delar kräver koordinering med flera funktioner och leveransparter.
Din kompetens
Vi söker dig som tar ansvar för helheten, skapar struktur och driver framdrift i tekniskt komplexa leveranser där flera parter behöver hållas ihop över tid. Du arbetar metodiskt, följer upp på djupet och säkerställer att beslut, ändringar och leveranser hänger ihop genom projektets olika faser.
Skallkrav
Erfarenhet av att driva komplexa tekniska projekt från planering till leverans
God förståelse för mjukvaruleveranser och hur utveckling följs upp (tidplan, prioriteringar och bugghantering)
Erfarenhet av att följa upp test och verifiering i leveranser med flera tekniska gränssnitt
Förståelse för hårdvarunära delar i projekt, exempelvis progressuppföljning, baseline och förändringshantering
Svenska och engelska i tal och skrift
Som person arbetar du strukturerat och kommunicerar tydligt. Du trivs med att följa upp på djupet, utmana konstruktivt och driva frågor framåt även när det finns många beroenden och intressenter.
Tjänsten är säkerhetsklassad och innebär att du behöver bli godkänd i en säkerhetsprövning. I samband med detta kan krav på visst medborgarskap förekomma.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: StockholmOm företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7134010-1906165". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Döbelnsgatan 64 (visa karta
)
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9811671