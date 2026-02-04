Senior Projektledare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior projektledare till ett uppdrag inom försvarsindustrin. Du får en central roll i att driva projekt från initiering till avslut i en miljö med höga krav på struktur, tydlig kommunikation och proaktiv riskhantering. Du arbetar nära projektteam, styrgrupp och övriga intressenter och säkerställer att projektets mål, beslut och åtgärder följs upp och förankras.
ArbetsuppgifterLeda och samordna projektteam mot gemensamma mål
Engagera och inspirera teamen för att skapa driv och leveransförmåga
Planera, organisera och följa upp projektets alla faser från initiering till avslut
Rapportera tydlig projektstatus till styrgrupp och andra intressenter
Kommunicera strukturerat med interna och externa intressenter
Säkerställa förutsättningar och arbeta proaktivt för att undanröja hinder
Identifiera, mitigera och rapportera risker
Dokumentera och strukturera viktiga beslut och åtgärder
Bygga relationer och skapa förtroende i organisationen
Leda styrgruppsmöten och säkerställa att rätt stöd tas in vid rätt tidpunkt
KravMinst 10 års erfarenhet i ledande roller
Dokumenterad erfarenhet av projektledning
Tidigare erfarenhet från försvarsindustrin
