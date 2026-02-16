Senior Produktionsberedare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior produktionsberedare för ett uppdrag där du blir en viktig brygga mellan konstruktion och produktion. Du arbetar i både nybyggnads- och moderniseringsprojekt och bidrar till att säkra ett effektivt produktionsgenomförande. Rollen ger möjlighet att följa produkter genom flera faser i projekt och livscykel, med fokus på robusta arbetssätt, kvalitet och förbättring.
ArbetsuppgifterTa fram och arbeta med produktionskalkyler, byggmetodik och sammansättningsordning.
Säkerställa geometrisäkring samt göra make/buy-bedömningar.
Definiera och hantera produktionshjälpmedel, inklusive fixturer.
Genomföra konstruktionsanalyser kopplat till producerbarhet.
Bereda arbetsorder och ta fram tillverkningsunderlag.
Planera för ett effektivt produktionsgenomförande utifrån anläggningens utrustning och processer.
KravErfarenhet inom samma eller liknande roller, +8 år.
Ingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, marin design eller motsvarande erfarenhet från yrkeslivet.
God kommunikations- och presentationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
MeriterandeErfarenhet från marin industri, process- eller verkstadsindustri inom områden som stål, bearbetning eller ytbehandling.
Erfarenhet av storskaliga och komplexa utvecklingsprojekt och verksamheter.
Teknisk projektledning eller koordinering inom process- eller produktutveckling.
Erfarenhet av konstruktion och framtagning av produktionsunderlag.Så ansöker du
