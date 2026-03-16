Senior Processingenjör
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-03-16Beskrivning av jobbet
Om rollen
Senior Processingenjör till AFRY - tillsammans skapar vi en mer hållbar processindustri
Vill du vara med och forma framtidens hållbara processindustri - i ett team där kunskap delas generöst, där människor lyfts och där vi utvecklas tillsammans? På AFRY fortsätter vi vår satsning på en mer hållbar industri och står inför många spännande projekt. Därför söker vi nu fler engagerade seniora processingenjörer som vill bli en viktig del av vår växande gemenskap.
Din roll - där din kompetens får göra skillnad
Som Processingenjör hos oss får du vara med i både små och större uppdrag där du bidrar till att utforma processdesign, funktionsbeskrivningar, dimensioneringar och kravspecifikationer för processtekniska installationer och utrustning. Du arbetar i projekt som genomsyras av tydliga arbetssätt, kvalitet och omtanke - med stöd av vår etablerade projektmodell och välfungerande rutiner.
Ditt närmaste nätverk består av cirka 50 kompetenta och hjälpsamma processingenjörer som gärna delar erfarenheter och stöttar i både uppdrag och utveckling. Tillsammans arbetar vi bland annat med att modernisera och effektivisera produktionsanläggningar, öka kapacitet eller skapa helt nya produktionslinjer. Vi levererar allt från expertstöd till kompletta funktionsåtaganden. År 2026 står vi inför flera spännande projektstarter, och vi söker dig som vill bidra med driv, omtanke och vilja att göra skillnad.
Våra kunder verkar inom ett brett spektrum av industrisektorer, med starka fokusområden som processindustri, kemikalier, petrokemi, bio-raffinaderi, batterier, cirkulära processer, CCS/CCU och vätgas/Power-to-X.
En arbetsplats där du kan vara dig själv
Hos oss kan du välja om du vill arbeta in-house från våra kontor i Malmö, Göteborg eller Stenungsund - eller om du vill vara en del av kundens projektorganisation. Oavsett miljö får du stöd av ett tryggt team, närvarande ledarskap och möjligheten att påverka din egen utvecklingsresa.
Vi befinner oss i en expansiv fas och söker flera nya kollegor som vill bidra med sitt engagemang, sin nyfikenhet och sitt mod att tänka nytt.Kvalifikationer
Om dig
Vem vi hoppas att du är
På AFRY värdesätter vi mänsklighet, nyfikenhet och mod. Våra värdeord Brave - Devoted - Team players är mer än ord; de genomsyrar vårt sätt att vara mot varandra och mot våra kunder.
Vi tror att du känner igen dig i följande:
Du tycker om att samarbeta och skapa trygga, positiva relationer - både med kunder och kollegor.
Du trivs med ansvar och arbetar självständigt, men uppskattar också kraften i teamarbete.
Du har en naturlig drivkraft att utvecklas och att påverka både din egen och andras resa framåt.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Civilingenjörsexamen inom processteknik, kemiteknik eller ett likvärdigt område.
Minst 10 års erfarenhet av processdesign, gärna från projekt inom processindustrin.
God vana av att arbeta i projektform.
Meriterande är om du har erfarenhet inom petrokemi, bio-raffinaderi, plaståtervinning, vätgas eller CCS/CCU.
Du behöver också ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt B-körkort då resor förekommer.
Ytterligare information
Hos AFRY får du en arbetsplats där din kompetens uppskattas, där du har utrymme att forma din karriär och där du blir en värdefull del av ett omtänksamt, kunnigt och engagerat team.
Vill du vara med och skapa framtidens hållbara processindustri? Vi ser fram emot att träffa dig.
Välkommen med din ansökan redan idag när tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag den 2026-04-16
Kontaktperson för frågor:
Hanna Perzon, Service Area Managerhanna.perzon@afry.com
Catariya Lundgren, Service Market Area Managercatariya.lundgren@afry.com
Michael Brown, Acting Service Area Managermike.brown@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
