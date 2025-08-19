Senior Pega Developer
BR Technologies AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BR Technologies AB i Stockholm
, Solna
, Sundsvall
, Göteborg
eller i hela Sverige
Jobbtitel: Pega Senior Developer
Företag: BR Technologies AB
Plats: Stockholm, Sverige
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller visstidsanställning
Antal tjänster: 10+Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker en högt kvalificerad och erfaren Pega-utvecklare till vårt dynamiska team. Den idealiska kandidaten har en stark bakgrund inom implementering av Pega-system, bästa praxis inom utveckling samt erfarenhet av att arbeta i samarbetsinriktade och agila miljöer. Om du brinner för att använda din expertis för att leverera innovativa lösningar vill vi gärna höra från dig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och underhålla Pega-applikationer i enlighet med Pegas bästa praxis och standarder.
Samarbeta med tvärfunktionella team, inklusive business analysts, arkitekter och andra utvecklare, för att leverera högkvalitativa lösningar.
Designa och implementera API:er/integrationer samt säkerställa smidiga driftsättningar.
Använda relationsdatabaser som SQL för att stödja applikationsfunktionalitet.
Bidra till systemdesign genom att tillämpa Pegas komponentarkitektur för återanvändbarhet.
Delta i och leda agila arbetsmetoder såsom SAFe eller Scrum.
Bidra med expertis vid felsökning och lösning av systemproblem med hjälp av verktyg som Kibana och ActiveMQ.
Använda Jira och Confluence för projektuppföljning och dokumentation.
Krav på kompetens och kvalifikationer:
Certifierad som PCSSA eller högre.
Minst 5 års yrkeserfarenhet som SSA.
Praktisk erfarenhet av utveckling inom Pega-implementationer.
Deltagit i ett Pega-utvecklingsinitiativ med flera utvecklare.
Yrkeserfarenhet av API:er/integrationer och driftsättning.
Yrkeserfarenhet av relationsdatabaser som SQL.
Yrkeserfarenhet av att tillämpa Pegas bästa praxis, exempelvis komponentarkitektur för återanvändbarhet.
Praktisk erfarenhet av SAFe eller Scrum.
Badge i Infinity 23 eller högre.
Certifierad i SAFe eller Scrum.
Kunskaper i ActiveMQ.
Kunskaper i Kibana.
Kunskaper i Jira och Confluence. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
E-post: brt-sweden@bluerose-tech.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BR Technologies AB
(org.nr 559226-9079) Jobbnummer
9464171