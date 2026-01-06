Senior pastor till Strömnäskyrkan i Piteå
2026-01-06
Strömnäskyrkan är en levande pingstförsamling med ett starkt engagemang såväl lokalt som globalt. Vi är en gemenskap som brinner för barn och ungdomar, missionsarbete och ett inkluderande församlingsliv. Nu söker vi en Senior pastor/Huvudpastor som delar vår längtan att se Guds rike växa - i Piteå, i vår region och i världen.
Vi söker dig som:
Brinner för och har gedigen erfarenhet av att upptäcka, uppmuntra och träna nya unga ledare med målet att forma nästa generations ledare i vår region.
Vill engagera dig i arbetet bland barn och ungdomar, en av Strömnäskyrkans hjärtefrågor.
Har utbildning i och erfarenhet av att skapa en trygg och säker miljö för barn och ungdomar, och vill driva detta arbete framåt.
Är van vid att vägleda pastorsstudenter och finner glädje i att vara mentor och förebild.
Har erfarenhet av ledaruppdrag inom den världsvida pingströrelsen och bär därför en internationell förståelse och ett universellt hjärtslag.
Trivs i en internationellt präglad miljö med förmåga att möta människor från skilda bakgrunder och livsberättelser.
Vill verka långsiktigt i norra Sverige och uppskattar regionens mångfald vad gäller kultur och gemenskap.
Bär en stark längtan efter att sprida Guds rike och gärna tar initiativ som för församlingslivet framåt.
Vill fungera i en nätverkande roll och har förmåga att utveckla samarbetet mellan församlingar i Piteå och norra Sverige.
Om församlingen
Församlingen är varm och välkomnande med en tydlig vision om att vara en kärleksfull gemenskap med Jesus i centrum. Du får arbeta i en miljö som ger gott utrymme att utveckla ledarskap, driva visioner och stärka olika delar av församlingslivet. Du ingår i ett team och i ett nätverk av kollegor på lokal, regional, nationell och global nivå. Tjänsten som pastor förenar en stark lokal förankring med en bredare, utåtriktad inriktning.
Varje vecka samlar Strömnäskyrkan mellan 40 och 60 personer till gudstjänst. Andra veckovisa samlingar är bön, bibelstudier, ungdomssamlingar och ett rikt sång- och musikliv. Vi bedriver ett stort socialt arbete genom vårt samarbete med PMU Second hand och den lokala LP-kontakten. Vi är med och anordnar läger och konferenser i samverkan med andra församlingar.
Utöver detta har vi ett omfattande missionsarbete, bland annat i Honduras där församlingens vänförsamling finns.
Är du den vi söker?
Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2026. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Skicka CV och personligt brev till ansokan@stromnaskyrkan.se
Lön: Enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad: Heltid med förtroendearbetstid.
Tillsammans vill vi bygga för framtiden och låta fler människor i Piteå och vår region få möta Jesus! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pingstförsamlingen i Piteå
Strömnäsgatan 52 (visa karta
941 40 PITEÅ Kontakt
Äldste
Markus H ansokan@stromnaskyrkan.se 0702652517 Jobbnummer
