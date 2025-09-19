Senior .NET utvecklare/Solution Lead
2025-09-19
At Professional Galaxy AB, we help businesses leverage technology to simplify operations and drive growth. We deliver tailored, scalable IT solutions using Java, Python, Cloud platforms, and more. Our consultants specialize in IT and engineering roles, including Software Development, DevOps, Systems Engineering, Project Management, Cybersecurity, and Finance.
With expertise in sourcing and contract management, we optimize supply chains, strengthen supplier relationships, and support strategic procurement. By combining technical skills with business insight, we enable clients to overcome today's challenges and prepare for tomorrow's opportunities.
Assignment description Vi söker en erfaren .NET utvecklare/Solution lead som kan förvalta och vidareutveckla kundens applikationer för CRM med integrationer mot adobe campaign och källsystsem.
Rollen innebär Kontakt med verksamhet/affären för kravställning och vidarutveckling av de tjänster vi börjat lansera i de länder vi finns idag. Vi ser att det är en person som är ledande kan coacha och bygga ett team med med fokus på försäljning /marknadsföring.
Just nu fokuserar vi extra mycket på att:
- Utveckla och vidareutveckla molnbaserade .NET-lösningar i Azure
• Skapa och underhålla micro frontends med React
• Arbeta med integrationer och moderna arkitekturmönster
• Automatisera processer och bygga CI/CD-flöden
• Containerisera och driftsätta applikationer i OpenShift
• Skriva och underhålla Infrastructure as Code med Bicep
• Säkerställa hög kodkvalitet genom testdriven utveckling
• Kontinuerligt förbättra vår mjukvaruarkitektur.
Vi söker dig som:
• Har djup erfarenhet av .NET-utveckling i Azure-miljö
• Är skicklig på att bygga moderna användargränssnitt med React
• Har god förståelse för integrationsmönster (synkrona/asynkrona) och distribuerade system
• Är van vid containerisering och deployment i OpenShift eller liknande miljöer
• Arbetar enligt testdrivna principer och gillar kvalitet
• Har erfarenhet av att bygga och optimera CI/CD-pipelines samt Infrastructure as Code (gärna med Bicep)
• Känner till och kan tillämpa moderna designmönster, CQRS, event sourcing och resilienta integrationsmönster (t.ex. saga pattern, outbox/inbox)
• Motiveras av att dela din kunskap och bidra till teamets gemensamma utveckling
Meriterande är även om du har:
- Försäkringskunskap
• Förståelse för försäkringsverksamhets behov av följsamhet mot regelverk
Färdigeter: Azure, .Net
Uppdrags period: 2025-09-24 till 2026-03-31
Ansök senast: 2025-09-23
