Senior .NET Systemutvecklare

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av en organisation inom energisektorn där mycket händer kopplat till energiomställning samt nordiskt och europeiskt samarbete. Uppdraget innebär att arbeta som systemutvecklare i IT-förvaltning och/eller i utvecklings- och implementeringsprojekt, där både befintliga system och webbapplikationer vidareutvecklas och förvaltas.
Du kan komma att arbeta i både större och mindre team. Arbetssättet är agilt med leveranser i sprintar och lösningarna behöver uppfylla högt ställda krav på IT-säkerhet.
ArbetsuppgifterDesigna, implementera och testa systemlösningar
Ta fram och uppdatera krav- och designdokumentation
Ta fram och uppdatera systemdokumentation
Samarbeta tätt i teamet samt med andra delar av organisationen
Hantera incidenter, inklusive felsökning och buggrättning, samt bidra i den löpande IT-förvaltningen
KravErfarenhet av systemutveckling i .NET
Erfarenhet av design, implementation och test av systemlösningar
Vana att ta fram och uppdatera teknisk dokumentation (krav, design och systemdokumentation)
Erfarenhet av att arbeta agilt i team och leverera i sprintar
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeIntresse för systemarkitektur och IT-arkitektur
Intresse för utveckling och test med IT-säkerhet i fokus
