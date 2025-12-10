Senior .NET C# developer
2025-12-10
Är du utvecklare och redo att ta nästa steg i din karriär? Vill du utveckla med de senaste designmönstren och Azure-verktygen i ett kompetent team som bygger lösningar som verkligen gör skillnad? Har du intresse och erfarenhet av finansbranschen?
Söderberg & Partners Product Development söker en medarbetare med passion för utveckling av mjukvara och som trivs i en miljö där vi jobbar tillsammans för att bygga värdefulla lösningar tillsammans med våra partners i verksamheten.
Vi söker nu en senior .NET C#-utvecklare med erfarenhet av att utveckla back-end-system med hjälp av moderna designmönster och Azure molnverktyg till ett av våra team inom Wealth Management. Dessa team ansvarar för backend-systemen och administrativa verktyg som bidrar till tillväxt inom Söderberg & Partners Wealth Management, där våra rådgivare hjälper våra kunder med sina investeringar. Rollen innehåller både design av nya lösningar samt uppdatering av äldre system. Vi arbetar i nära samarbete med verksamheten, våra arkitekter och övriga team inom Product Development.
Kom och jobba med oss på vårt nya, moderna huvudkontor med utmärkt centralt läge på Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm!
Du behöver vara kapabel att självständigt kunna analysera krav och designa lösningar samt lösa problem, samtidigt som du samarbetar inom teamet för att se till att designen och implementeringen överensstämmer med teamets och organisationens profil och övergripande mål.Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
• Minst sex års erfarenhet av att utveckla i C# i olika roller* Erfarenhet av Azure molnutveckling* Utmärkt kommunikationsförmåga på både svenska och engelska* Goda kunskaper i SQL-databaser - gärna Microsoft SQL Server* Erfarenhet av att bygga ut mikrotjänster* Erfarenhet av FinTech, och stort intresse för finansbranschen.
Tillträde: Snarast, efter överenskommelsePlacering: Stockholm, Malmskillnadsgatan 32Kontaktperson: Brandon Keller, brandon.keller@soderbergpartners.se
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Ersättning
