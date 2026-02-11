Senior mjukvaruutvecklare inom försvarssystem
Avaron AB / Datajobb / Karlskoga Visa alla datajobb i Karlskoga
2026-02-11
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Karlskoga
, Örebro
, Karlstad
, Arboga
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior mjukvaruutvecklare till ett långsiktigt och tekniskt avancerat uppdrag inom försvarsindustrin. Du blir en del av ett erfaret, agilt utvecklingsteam och bidrar till vidareutvecklingen av ett etablerat system med höga krav på kvalitet, prestanda och tillförlitlighet.
Uppdraget omfattar mjukvaruutveckling för avancerade system och tillhörande mission planning-lösningar. En central del är att vidareutveckla mission planning-system som står inför omfattande uppgraderingar kopplade till prestanda, autonomi samt hantering av stora och komplexa datamängder.
ArbetsuppgifterArbeta genom hela utvecklingscykeln, från krav till leverans och vidareutveckling
Bidra i systemarbete och kravhantering
Ta fram design, samt arbeta med mjukvaruarkitektur
Implementera mjukvara i prestandakritiska miljöer
Utföra test, verifiering, kvalitetssäkring och felsökning
Samarbeta nära teamet i ett agilt arbetssätt med teknisk dialog och kontinuerliga förbättringar
Arbeta över flera nivåer i systemet - från hårdvarunära mjukvara till applikationslogik och användargränssnitt
KravSenior erfarenhet av mjukvaruutveckling
Mycket goda kunskaper i C och C++
Erfarenhet av designarbete och mjukvaruarkitektur
Erfarenhet av mjukvarutestning och kvalitetssäkring
Vana att arbeta i agila team
Förmåga att arbeta strukturerat i tekniskt komplexa och säkerhetskritiska miljöer
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av Ada
Erfarenhet av CUDASå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7214841-1837391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlskoga Busstation (visa karta
)
691 32 KARLSKOGA Jobbnummer
9737595