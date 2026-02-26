Senior Mechatronics Engineer
Konsultia AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Göteborg
, Härryda
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Brinner du för att lösa komplexa tekniska problem och vill bidra till att säkra fordonens prestanda, säkerhet och kvalitet? Vi söker nu en Senior?Mechatronics?Engineer till en global kund inom fordonsindustrin.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som Senior?Mechatronics?Engineer ansvarar du för rotorsaksanalyser och kvalitetssäkring inom Vehicle?Dynamics-system. Rollen spänner över både tidig produktutveckling och fältstöd, där du leder utredningar av komplexa kvalitetsärenden och driver identifiering av verkliga rotorsaker. Du arbetar nära både rigg- och fordonsmiljöer samt i samverkan med utvecklings- och verifieringsteam.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och genomföra rotorsaksanalyser av fält- och kvalitetsärenden inom Vehicle?Dynamics.
Utföra diagnostik och testning på kompletta fordon och riggar med rätt verktyg och metoder.
Använda kvalitets- och problemlösningsverktyg (t.ex. 5?Why,?Ishikawa,?8D) för att säkerställa robusta korrigerande åtgärder.
Planera, samordna och utföra tester av chassi- och dynamiksystem.
Samla in, analysera och dela fordonsdata (loggar, mätningar) för att stödja teknik- och kvalitetsteam.
Samarbeta med tvärfunktionella enheter gällande komponenter, tester och byggaktiviteter.
Bygga kunskapsutbyte med universitet, leverantörer och forskningspartners inom ditt tekniska område.Profil
Erfarenhet av fordonsdiagnostik, riggtester och fältundersökningar.
God förståelse för broms-, styr- och pneumatiksystem i tunga fordon (eller vilja att utveckla detta).
Kunskap om fordonsarkitektur,?CAN-kommunikation och installationsprinciper.
Erfarenhet av produktutveckling och verifiering av mjuk- och hårdvara.
God kommunikations- och samarbetsförmåga, med vana att arbeta tvärfunktionellt.
B-körkort är ett krav.
Meriterande
C- eller?CE-körkort.
Utbildningsbakgrund inom mekatronik, elektronik eller motsvarande.
Erfarenhet av JIRA, Agila arbetssätt och kvalitetsverktyg.
Praktisk erfarenhet av strukturerad problemlösning (t.ex.?8D,?5?Why).
Övrig information
Kontakta emil.emanuelsson@konsultia.se
för mer informationOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Emil Emanuelsson emil.emanuelsson@konsultia.se Jobbnummer
9765200