Senior Mechanical Engineer Landskrona
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Landskrona
2025-08-25
Vi söker nu en Senior Mechanical Engineer för ett spännande konsultuppdrag inom R&D. Här får du möjlighet att bidra med din expertis i utvecklingen av avancerade mekaniska lösningar och arbeta i en dynamisk, internationell miljö.
Start nov
Varaktigt minst 6månader
Landskrona
Om uppdraget
I rollen som konsult kommer du att arbeta med:
* Kravhantering, mekanisk design, designgranskningar och funktionell verifiering
* Säkerställande av både funktionella och icke-funktionella krav såsom kvalitet, kostnad och tidplan
* Planering, genomförande och koordinering av komplexa ingenjörsaktiviteter
* Genomförande av analyser, tekniska studier och framtagning av rekommendationer baserade på god ingenjörspraxis och affärsmässiga överväganden
Du arbetar självständigt och förväntas följa etablerade processer och verktyg, om inte annat överenskommes.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
* Minst 6 års erfarenhet inom relevant område samt en kandidatexamen eller master inom teknik, eller
* En annan teknisk utbildning kombinerat med 15+ års erfarenhet inom området
* Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift
Vi erbjuder
Som konsult hos Jefferson Wells blir du en del av ett globalt nätverk av specialister och får möjlighet att växa i din karriär. Vi erbjuder:
* Spännande uppdrag hos marknadsledande företag
* Möjlighet att utveckla din kompetens inom R&D och mekanik
* Stöttning från engagerade konsultchefer som månar om din utveckling och trivsel
Ansäkan
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten eller rollen som konsult är du välkommen att kontakta cecilia.a.lindgren@manpower.se
