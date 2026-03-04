Senior Kravanalytiker/Testledare
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren kravanalytiker med möjlighet att även ta ansvar som testledare i ett projekt som utvecklar metodik och systemstöd för produktion- och kapacitetsplanering. Uppdraget genomförs i projektform enligt en etablerad projektstyrningsmodell och innebär nära samarbete med projektledning, verksamhet, leverantörer samt utvecklings- och testresurser. Målet är att skapa gemensamma arbetssätt, effektivisera administration och möjliggöra bättre regional uppföljning och planering.
ArbetsuppgifterLeda och driva kravarbete enligt organisationens kravprocess, inklusive framtagning av kravplan och kravspecifikation.
Säkerställa att rätt resurser och förutsättningar finns för kravarbetet samt stötta och vid behov utbilda deltagare i kravmetodik.
Stödja upphandlingsledning vid frågeställningar och leverantörsutvärdering för att verifiera att ställda krav uppfylls.
Säkerställa en komplett, verifierad och spårbar kravbild genom projektets faser samt bidra till att processer och arbetsflöden tas fram.
Samarbeta med testledning för hög testtäckning mot upphandlade krav.
Vid testledaransvar: planera, leda och samordna testarbetet (funktionella tester, acceptanstester, tekniska tester, systemintegrationstester, tillgänglighetstester, användbarhetstester och regressionstester).
Identifiera och analysera testbehov, ta fram testdesign och samordna testaktiviteter tillsammans med leverantör och projektresurser.
Rapportera status, risker, avvikelser och testresultat löpande till projektledning samt upprätta testdokumentation enligt testprocess.
KravIREB certifiering eller likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet som kravanalytiker under minst 5 år.
Erfarenhet av kravarbete för komplexa och integrerade system.
Erfarenhet av kravarbete i upphandlingar.
Mycket god förmåga att dokumentera och presentera på svenska.
Förmåga att arbeta noggrant och strukturerat samt hålla ihop och ansvara för processer.
God kommunikativ förmåga gentemot verksamhet, utvecklare och testare.
Arbetat med kravanalys och dokumentation av både funktionella och icke-funktionella krav.
Referenser som styrker ovanstående.
MeriterandeDokumenterad erfarenhet som kravanalytiker under minst 9 år.
Erfarenhet av samt praktisk kunskap om testledning och testarbete.
Erfarenhet av test av komplexa och integrerade system.
ISTQB certifiering.
Praktisk erfarenhet av testverktyg (exempelvis Azure DevOps).
Erfarenhet av upphandlingar enligt LoU.
Dokumenterad erfarenhet av projekt inom offentligt styrd hälso- och sjukvård.
Arbetat med och kunskap om organisationens projektorganisation.Så ansöker du
