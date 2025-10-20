Senior Kravanalytiker / Testare
Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2025-10-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Sundsvall
, Järfälla
, Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Senior Kravanalytiker / Testare - CSN, Sundsvall
Plats: Sundsvall (SE) Distansarbete: Upp till 25 % Omfattning: Heltid, 100 % Uppdragsperiod: 1 jan 2026 - 31 dec 2027 Ansökan senast: 23 okt 2025, kl. 23:59
Om uppdragetVi söker nu en senior kravanalytiker/testare till CSN i Sundsvall. Uppdraget passar dig som är kommunikativ, analytisk och drivande, och som trivs med att kombinera kravarbete och test i agila utvecklingsteam.
Du kommer inledningsvis att arbeta i teamet som utvecklar och förvaltar IT-stödet för teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF). Teamet arbetar enligt Scrum och levererar flera releaser löpande.
Dina ansvarsområden
Leda kravarbete inom teamet: kravfångst, analys, informationsmodellering och dokumentation
Skapa agila kravartefakter som epics, user stories och personas
Säkerställa att backloggen är uppdaterad och prioriterad tillsammans med produktägaren
Delta aktivt i sprintplanering, refinement och retrospektiv
Utföra testarbete: funktionella och icke-funktionella tester, kravgranskning, testdata och testresultat
Dokumentera krav och tester i Confluence och Jira
Din bakgrund
Vi söker dig som har:
Minst 10 års erfarenhet av krav och test i systemutveckling/systemförvaltning
Gedigen erfarenhet av agilt kravarbete och ledande roll inom kravhantering
Erfarenhet av krav och test för både frontend och backend
Erfarenhet av integrationstester mellan organisationers IT-miljöer
Goda kunskaper i SQL och hantering av avancerad testdata
Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av krav och test inom offentlig sektor eller ekonomiska system
Arbetat i microservices-arkitektur, Kubernetes, Angular och API-verktyg
Kunskap om tillgänglighetskrav (WCAG, EN301549, DOS-lagen)
Certifiering inom kravhantering (t.ex. REQB/IREB)
Övrig information
Plats: CSN:s huvudkontor i Sundsvall (ca 3 dagar/vecka på plats)
Språk: Svenska
Förlängning: Möjlig t.o.m. 2028-12-31
Vi ser fram emot din ansökan senast 23 oktober 2025! Återkoppling sker efter att ansökningstiden löpt ut. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Mary Mindland hrm@zetterholmpartners.se 072-25 25 830 Jobbnummer
9565945