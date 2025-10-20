Senior Kravanalytiker / Testare

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Sundsvall
2025-10-20


Senior Kravanalytiker / Testare - CSN, Sundsvall
Plats: Sundsvall (SE) Distansarbete: Upp till 25 % Omfattning: Heltid, 100 % Uppdragsperiod: 1 jan 2026 - 31 dec 2027 Ansökan senast: 23 okt 2025, kl. 23:59
Om uppdragetVi söker nu en senior kravanalytiker/testare till CSN i Sundsvall. Uppdraget passar dig som är kommunikativ, analytisk och drivande, och som trivs med att kombinera kravarbete och test i agila utvecklingsteam.
Du kommer inledningsvis att arbeta i teamet som utvecklar och förvaltar IT-stödet för teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF). Teamet arbetar enligt Scrum och levererar flera releaser löpande.
Dina ansvarsområden
Leda kravarbete inom teamet: kravfångst, analys, informationsmodellering och dokumentation


Skapa agila kravartefakter som epics, user stories och personas


Säkerställa att backloggen är uppdaterad och prioriterad tillsammans med produktägaren


Delta aktivt i sprintplanering, refinement och retrospektiv


Utföra testarbete: funktionella och icke-funktionella tester, kravgranskning, testdata och testresultat


Dokumentera krav och tester i Confluence och Jira

Din bakgrund
Vi söker dig som har:

Minst 10 års erfarenhet av krav och test i systemutveckling/systemförvaltning


Gedigen erfarenhet av agilt kravarbete och ledande roll inom kravhantering


Erfarenhet av krav och test för både frontend och backend


Erfarenhet av integrationstester mellan organisationers IT-miljöer


Goda kunskaper i SQL och hantering av avancerad testdata


Flytande svenska i tal och skrift


Det är meriterande om du även har:

Erfarenhet av krav och test inom offentlig sektor eller ekonomiska system


Arbetat i microservices-arkitektur, Kubernetes, Angular och API-verktyg


Kunskap om tillgänglighetskrav (WCAG, EN301549, DOS-lagen)


Certifiering inom kravhantering (t.ex. REQB/IREB)

Övrig information
Plats: CSN:s huvudkontor i Sundsvall (ca 3 dagar/vecka på plats)


Språk: Svenska


Förlängning: Möjlig t.o.m. 2028-12-31



Vi ser fram emot din ansökan senast 23 oktober 2025! Återkoppling sker efter att ansökningstiden löpt ut.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Mary Mindland
hrm@zetterholmpartners.se
072-25 25 830

Jobbnummer
9565945

