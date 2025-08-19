Senior Konsult
Headsource AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Headsource AB i Stockholm
, Borlänge
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Headsource söker nu ytterligare en Senior konsulter till framgångsrikt bolag i Stockholmsområdet
En mycket spännande konsultroll för dig som vill bygga upp ditt egna bolag men samtidigt vara en i gänget. Har du stort kontaktnät och drivs av pengar är det en fördel. Har du även bra koll på kostnader och är om dig och kring dig så kommer du älska denna konsultroll.
Ansvarsområden:
Du som vår nya seniora konsult kommer ta in 2-3 uppdrag per år och genomföra dem. Vi hjälper självklart till i början med sambesök, coaching, utbildning etc. (Säljer man in fler uppdrag så kan man "sälja" uppdragen internt för en god avkastning).
Genomföra konsultuppdrag där arbetsuppgifterna är att:
1. Analysera kostnaderna som kunden har.
2. Välja ut leverantörsområden med störst potential sett till besparing i kronor.
3. Upphandla dessa områden och nå fram till en besparing.
4. Dokumentera arbetet under uppdraget i de mallar/dokument som
finns att tillgå så att kunden kan hållas uppdaterad.
5. Stänga uppdraget genom slutpresentation för kunden starta fakturering
Den person vi söker;
Formell utbildning:
Fördel med universitetsexamen eller längre eftergymnasial utbildning meriterande. (Erfarenheter och bra nätverk hjälper till i ditt arbete).
Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet av försäljning är väldigt bra och/eller inköpserfarenhet. Försäljning ser vi som en viktigt erfarenhet för att lyckas genomföra uppdragen. (Att nå fram till VD, Ekonomichef samt senare även inköpschef m fl). Är man bra på att sälja är man ofta bra på att köpa..
Tekniska färdigheter:
o Viktigt att personen har kunskap i Excel samt övriga office program. (bra för sig själv samt att få en tydlighet gällande kostnader per respektive uppdrag)
o Vana att jobba i CRM-system är en fördel.
Språkkunskaper: Flytande svenska och engelska (ytterligare språk är meriterande).Publiceringsdatum2025-08-19Dina personliga egenskaper
• Socialt utåtriktad och lätta att kommunicera med "nya" personer.
• Gillar att motiveras och drivas av resultat, dvs i konkreta ordalag; pengar.
• Ha näsa för "affärer" men med ett kvalitetsfokus. Dvs affären skall vara bra för både säljaren (oss) och köparen och ge minst lika bra kvalitet eller bättre framåt.
• Ge snabb service till kund, ex svara på mail snabbt, ta tag i frågor och utmaningar snabbt och inte skjuta på dem.
• Kunna uttryckas sig väl och tydligt i tal och skrift gärna med en ödmjuk ton. Viktigt eftersom du som vår konsult skall "vinna" din omgivning och vara lätt att få förtroende för och vara "likeable".
• Förmåga att arbeta självständigt men även tillsammans med både kund och våra andra konsulter.
• Social kompetens.
Kort och gott ett mycket fritt arbete där du får alla strukturer, råd, system m.m. från oss inkl hjälp med besöksbokning.
Vi ser helst att du har ett eget AB som du jobbar utifrån, annars hjälper vi dig starta ett.
Headsource tar ev frågor och har till uppgift att hjälpa oss hitta 1-2 st nya Seniora konsulter. (Vi är idag 8 framgångsrika personer med flera års erfarenhet).
Sök detta spännande uppdrag/tjänst omgående då vi håller intervjuer löpande, tack. Ersättning
Månadslön - Commission only Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Headsource AB
(org.nr 559373-0749) Jobbnummer
9464092