Senior konstruktör inom strukturutveckling

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior konstruktör för ett konsultuppdrag inom försvars- och flygindustrin, med fokus på strukturutveckling kopplat till framtida plattformar och demonstratorer samt förbättringsarbete för befintliga plattformar. Du blir en del av en organisation som arbetar i snabba utvecklingsloopar med tydligt fokus på lärande, innovation och teknikutveckling.
Rollen innebär ett nära samarbete med andra discipliner i en tekniktung miljö med höga krav på kvalitet och strukturell integritet. Du förväntas bidra med erfarenhet från tidigare flygplansutveckling och vara med och utveckla arbetssätt, metoder och teknik.
ArbetsuppgifterKonstruera och vidareutveckla flygplansstrukturer.
Driva konstruktionsarbete framåt med hög grad av självständighet.
Samarbeta tätt med andra teknikdiscipliner i utvecklingsarbetet.
Bidra till metod- och teknikutveckling kopplat till strukturutveckling.
Säkerställa kvalitet i leveranser och konstruktionsunderlag.
Krav8+ års erfarenhet inom relevant område.
Tidigare erfarenhet av arbete med flygplan.
Erfarenhet inom strukturutveckling (konstruktion och/eller hållfasthet).
Självgående inom konstruktions- eller beräkningsarbete.
Erfarenhet av metalliska och gärna kompositmaterial.
God förståelse för flygverksamhet och utvecklingsprocesser.
Förmåga att arbeta i team och bidra till metod- och teknikutveckling.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av kompositmaterial.
Erfarenhet av metodutveckling och kvalitetssäkring kopplat till strukturell integritet.
