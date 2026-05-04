Senior konstruktör
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
SIGI Europe AB befinner sig i en stark tillväxtfas och söker nu en senior mekanik-konstruktör som vill vara med och stärka sitt team i Ängelholm. Här får du en nyckelroll i en expansiv verksamhet där efterfrågan på kundanpassade lösningar ökar - och där din kompetens gör verklig skillnad.
SIGI Europe AB ingår i den internationella koncernen Southworth International Group (SIGI), som är en global aktör inom lyft- och positioneringsutrustning med verksamhet i flera länder, inklusive USA, Sverige, Tyskland och Kina.
I Europa arbetar bolaget bland annat med varumärken som Marco och Hymo, som är välkända inom kundanpassade lyftlösningar.Arbetsuppgifter
I takt med att vår verksamhet växer behöver vi förstärka vår designkapacitet. I denna roll arbetar du med kundspecifika mekaniska konstruktioner inom engineer-to-order (ETO), där varje projekt bidrar direkt till vår fortsatta utveckling.
Du ansvarar för hela kedjan - från koncept och konstruktion till ritningar och tillverkningsdokumentation. Rollen innebär både självständigt arbete och nära samarbete i projektteam, där du blir en viktig del i att möta en ökande orderingång och kortare ledtider.
Du ingår i ett designteam om cirka 13 personer och får även möjlighet att bidra till globala utvecklingsinitiativ. Samtidigt spelar du en central roll i att effektivisera och skala våra arbetssätt, särskilt inom designautomation med SolidWorks-DriveWorks.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Säkerställa komplett och korrekt tillverkningsdokumentation för frigivna konstruktioner
• Leverera dokumentation enligt uppsatta tidsramar i en växande och tempofylld miljö
• Optimera underlag för att minimera störningar i produktion och inköp
• Tydligt kommunicera förändringar till berörda intressenter
• Aktivt driva utveckling och skalning av SolidWorks-DriveWorks (konfiguration, logik, mallar och arbetssätt)
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Teknisk högskole- eller universitetsutbildning, alternativt CAD utbildning på YH eller likande.
• Ett starkt teknikintresse och ett lösningsorienterat driv
• God kompetens inom maskindesign och grundläggande hållfasthetsberäkningar
• Erfarenhet av 3D CAD-modellering
• Meriterande: kunskap inom el och hydraulik
• Meriterande: erfarenhet av designautomation/konfiguration (t.ex. SolidWorks-DriveWorks) samt programmering (VBA, C#, Python)
• Goda kunskaper i engelska Dina personliga egenskaper
I en växande organisation är rätt inställning avgörande. Vi söker dig som:
• Är nyfiken och ser möjligheter i förändring
• Tar ägarskap och driver ditt arbete framåt
• Trivs i en miljö med högt tempo och tydligt resultatfokus
• Har ett starkt kvalitetstänk även när tempot är högt
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av en verksamhet i stark utveckling där du får möjlighet att påverka både teknik och arbetssätt. Du kliver in i ett läge där din insats bidrar direkt till vår fortsatta expansion - samtidigt som du utvecklas tillsammans med ett kompetent och engagerat team.
Information och kontakt
För mer information kontakta Jeanette Rålin 0701525161, jeanette@wikan.se
.
Tjänsten börjar som en visstidsanställning hos Wikan personal med stor möjlighet till fortsatt anställning hos kund. Urval och intervjuer tillämpas löpande.
Tillträde snarast.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
262 31 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Sigi Europe AB Kontakt
Tina Persson Balkemo tina@wikan.se +46 431 47 10 21
9889495