Senior konstruktör - Tunga fordon & Chassi
2025-08-18
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-08-18Beskrivning av jobbet
Är du en erfaren konstruktör med passion för produktutveckling inom tunga fordon och industriella applikationer? Har du arbetat med chassi, svetsade konstruktioner eller lyftutrustning och vill vara med och forma morgondagens robusta och innovativa lösningar? Då kan den här rollen vara nästa steg för dig.
Som senior konstruktör hos oss kommer du att arbeta med utveckling och konstruktion av komponenter och system för tunga fordon och lyfttruckar. Arbetet kretsar kring hållfasthet, svetsade konstruktioner och chassilösningar som ställer höga krav på funktion, säkerhet och livslängd. Du kommer att arbeta i CAD-miljö, främst Creo eller Catia, där du driver projekten från idéstadiet till färdig produkt i nära samarbete med kollegor inom konstruktion, beräkning och produktion.Kvalifikationer
Vi söker dig med en akademisk bakgrund inom maskinteknik eller motsvarande, som har flera års erfarenhet av konstruktion för tunga fordon eller liknande industriella områden. Du är van vid att arbeta med stålkonstruktioner och svetsade lösningar, har ett öga för hållfasthet och materialval, och kan anpassa design efter både funktion och tillverkningsprocess. Om du har erfarenhet av PDM- eller PLM-system, exempelvis Teamcenter, är det en fördel. Du är flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi tillämpar utbildningsverifiering och bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess. Vissa uppdrag kan vara säkerhetsklassade, vilket innebär att en säkerhetsprövning måste genomföras och godkännas innan anställning.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med stor erfarenhet inom tunga industriella konstruktioner. Vi erbjuder en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med varierande projekt, både lokalt och globalt, och där din kompetens gör skillnad på riktigt. Samarbete, teknikintresse och stolthet över det vi utvecklar genomsyrar vårt arbete - och vi vill att du ska känna samma drivkraft när du blir en del av vårt lag.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och utveckla framtidens lösningar för tunga fordon? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-09-18
Kontaktperson för frågor:
Fredrik Westin, Sektionscheffredrik.k.westin@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
