Senior kommunikatör
Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Vill du kommunicera komplexa frågor i en samhällsviktig verksamhet?
Svenska kraftnät söker nu en senior kommunikatör som vill vara med och driva och utveckla kommunikation i den stora energiomställningens tid. Här får du arbeta med frågor som påverkar hela samhället - från elmarknadsutveckling och systemplanering till beredskap och informationssäkerhet.
Som kommunikatör hos oss får du en viktig roll i att forma, utveckla och samordna både externa och interna kommunikationsinsatser. Du arbetar nära experter, chefer och ledning och stöttar verksamheten i att göra svåra frågor begripliga, engagerande och relevanta för olika målgrupper.
Du bidrar till utveckling inom kommunikationsområdet och att stärka Svenska kraftnäts roll som en sympatisk, kunnig och handlingskraftig myndighet. Du blir en del av enheten Verksamhetskommunikation som idag består av nio kommunikatörer och är en av tre enheter på Svenska kraftnäts kommunikationsavdelning med totalt cirka 40 medarbetare.
All kommunikation utgår från Svenska kraftnäts kommunikationsstrategi och varumärkesplattform. Vi samarbetar inom avdelningen så att vår gemensamma kompetens ska ge de bästa leveranserna
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och genomföra strategiska kommunikationsplaner för myndighetens prioriterade frågor
Omsätta komplexa tekniska, samhälleliga och regulatoriska frågor till tydlig och målgruppsanpassad kommunikation
Ge kvalificerat kommunikationsstöd till ledning, chefer och sakexperter
Följa upp och analysera kommunikationsinsatser för kontinuerlig utveckling
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är trygg, resultatorienterad och har lätt för att samarbeta.
Du kommer till en verksamhet i snabb utveckling och högt tempo. Det gör att du behöver ha lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter och hitta lösningar på uppkomna utmaningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du behöver ha bredd i din kommunikativa verktygslåda, men du behöver inte ha djup expertis i allt. Det viktiga är att du förstår kommunikation och har ett genomtänkt och effektivt sätt att tillämpa teorierna i praktiken.
Övriga krav för tjänsten är
minst 10 års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete i större, komplexa organisationer
akademisk examen inom kommunikation, eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som Svenska kraftnät bedömer likvärdig
mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska
Meriterande är om du har erfarenhet av
kommunikationsarbete på myndighet och/eller inom organisationer som verkar inom energi, infrastruktur, IT, projekt eller teknik
att driva utveckling av arbetssätt och användandet av digitala verktyg
ledning och projektledning
internationella sammanhang med engelska som arbetsspråk
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
Resor kan förekomma i denna tjänst, men begränsat.
Sista ansökningsdag, 2026-05-04, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställninghttps://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Emma Agneborg, tel. 010-350 90 18, eller HR, rekryterare AnnSophie Doverlind, tel. 010- 475 80 07, Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet. Så ansöker du
