Tandsköterska sökes centralt i Stockholm
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-06-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst Aktiebolag i Stockholm
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi söker en tandsköterska som brinner för patientkontakt, klinisk tandvård och att samarbeta med sin tandläkare.
Vad erbjuder vi dig?
- En modern klinik.
- Möjlighet att vara delaktig i vår fortsatta utveckling.
- En arbetsplats med engagerade kollegor och med god sammanhållning.Publiceringsdatum2026-06-21Beskrivning
Vi är en liten familjär tandläkarmottagning där vi har nära och god kontakt med våra patienter. Vi har lång tradition inom privat tandvård. Mottagningen har tre behandlingsrum; ett för tandläkaren och ett för tandhygienisten samt ytterligare ett behandlingsrum där en annan tandläkare arbetar. Ambitionen är att erbjuda högkvalitativ tandvård, för att fortsätta skapa och upprätthålla trygghet och långvariga patientrelationer.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga tandsköterskeuppgifter som att assistera tandläkaren, profylax och sterilen samt administrativa uppgifter som tidsboksplanering, ansvar för betalningar och beställningar. Meriterade med tidigare kunskaper med Frenda, Libretto och Symfoni.Kvalifikationer
Du är utbildad tandsköterska. Tidigare erfarenhet från kliniskt arbete är meriterande. Vi ser positivt på att du vill ta ansvar och utvecklas inom kliniskt- och patientarbete.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Grev Turegatan 77, NB (visa karta
)
114 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Tandvård, Stockholms län, Tandläkarmottagning Danin Kontakt
Michael Danin michael.danin@ptj.se Jobbnummer
9971605