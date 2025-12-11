Senior Javautvecklare
Deverything AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-12-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Deverything AB i Göteborg
Senior Javautvecklare - bli en viktig del av Deverythings konsultteam
Vill du arbeta med modern teknik, utvecklas kontinuerligt och samtidigt vara anställd i ett familjärt konsultbolag där du får vara med och forma framtiden? Då kan rollen som Senior Javautvecklare hos Deverything vara helt rätt för dig.
Varför Deverything?
Fast anställning och trygga villkor
Variation i uppdrag - med tryggheten i ett och samma bolag
Stort fokus på kompetensutveckling och lärande
Inflytande över uppdrag, teknisk riktning och bolagets utveckling
Litet och familjärt team där alla syns, hörs och påverkar
Uppdrag inom automotive, telecom och aerospace med mera
Rollen
Som Senior Javautvecklare hos oss arbetar du i uppdrag hos kunder där teknik, kvalitet och skalbarhet står i fokus. Du blir en viktig del av vårt konsultteam och bidrar både tekniskt och kulturellt.
Du kommer att:
utveckla moderna tjänster och lösningar i Java
jobba nära PO, arkitekter och utvecklare i agila team
skriva testbar och hållbar kod enligt SOLID
leverera kontinuerligt via CI/CD pipelines
bidra med teknisk expertis och mentorstöd
jobba med molnteknologier såsom AWS
Så här kan en typisk vecka se ut
Brainstorma funktioner och lösningar med teamet
Implementera ny funktionalitet i Java och Spring Boot
Diskutera och besluta kring arkitektur
Reviewa kod och säkerställa kvalitet
Leverera till molnet och följa upp i drift
Utforska ny teknik och dela kunskap med kollegor
KvalifikationerDu har flera års erfarenhet av:
Java 11-21
Spring / Spring Boot
REST API:er (bygga och konsumera)
JUnit 4/5 & Mock-ramverk (Mockito/EasyMock)
Maven
Git
Docker eller liknande containerteknik
JPA / Hibernate
Relationsdatabaser (Oracle, SQL Server, MySQL)
CI/CD (Jenkins, GitHub Actions, GitLab m.fl.)
Meddelandeköer (JMS, Kafka, AWS SQS)
OpenAPI
Cloud deployment (AWS, GCP eller Azure)
Meriterande om du även kan:
Liquibase
NoSQL (MongoDB, DynamoDB m.fl.)
Python eller andra språk
Monitoring (t.ex. Prometheus)
Testautomation (säkerhet, integration, load)
Automationsramverk (Ansible, Puppet, Chef, CloudFormation)
Vem är du?
Analytisk, strukturerad och självgående
Drivs av att lösa problem och förbättra helheter
Arbetar enligt SOLID-principerna
Trivs i agila team och delar gärna kunskap
Vill fortsätta utvecklas - och hjälpa andra att utvecklas
Är du vår nästa kollega?
Skicka din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deverything AB
(org.nr 556952-7707), https://deverything.se/sv/ Arbetsplats
Deverything Kontakt
Niklas Berggren niklas.berggren@deverything.se +46 732 218 146 Jobbnummer
9638791