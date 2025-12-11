Senior Javautvecklare

Deverything AB / Datajobb / Göteborg
2025-12-11


Senior Javautvecklare - bli en viktig del av Deverythings konsultteam
Vill du arbeta med modern teknik, utvecklas kontinuerligt och samtidigt vara anställd i ett familjärt konsultbolag där du får vara med och forma framtiden? Då kan rollen som Senior Javautvecklare hos Deverything vara helt rätt för dig.
Varför Deverything?
Fast anställning och trygga villkor

Variation i uppdrag - med tryggheten i ett och samma bolag

Stort fokus på kompetensutveckling och lärande

Inflytande över uppdrag, teknisk riktning och bolagets utveckling

Litet och familjärt team där alla syns, hörs och påverkar

Uppdrag inom automotive, telecom och aerospace med mera

Rollen
Som Senior Javautvecklare hos oss arbetar du i uppdrag hos kunder där teknik, kvalitet och skalbarhet står i fokus. Du blir en viktig del av vårt konsultteam och bidrar både tekniskt och kulturellt.
Du kommer att:

utveckla moderna tjänster och lösningar i Java

jobba nära PO, arkitekter och utvecklare i agila team

skriva testbar och hållbar kod enligt SOLID

leverera kontinuerligt via CI/CD pipelines

bidra med teknisk expertis och mentorstöd

jobba med molnteknologier såsom AWS

Så här kan en typisk vecka se ut
Brainstorma funktioner och lösningar med teamet

Implementera ny funktionalitet i Java och Spring Boot

Diskutera och besluta kring arkitektur

Reviewa kod och säkerställa kvalitet

Leverera till molnet och följa upp i drift

Utforska ny teknik och dela kunskap med kollegor

KvalifikationerDu har flera års erfarenhet av:
Java 11-21

Spring / Spring Boot

REST API:er (bygga och konsumera)

JUnit 4/5 & Mock-ramverk (Mockito/EasyMock)

Maven

Git

Docker eller liknande containerteknik

JPA / Hibernate

Relationsdatabaser (Oracle, SQL Server, MySQL)

CI/CD (Jenkins, GitHub Actions, GitLab m.fl.)

Meddelandeköer (JMS, Kafka, AWS SQS)

OpenAPI

Cloud deployment (AWS, GCP eller Azure)

Meriterande om du även kan:
Liquibase

NoSQL (MongoDB, DynamoDB m.fl.)

Python eller andra språk

Monitoring (t.ex. Prometheus)

Testautomation (säkerhet, integration, load)

Automationsramverk (Ansible, Puppet, Chef, CloudFormation)

Vem är du?
Analytisk, strukturerad och självgående

Drivs av att lösa problem och förbättra helheter

Arbetar enligt SOLID-principerna

Trivs i agila team och delar gärna kunskap

Vill fortsätta utvecklas - och hjälpa andra att utvecklas

Är du vår nästa kollega?
Skicka din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Deverything AB (org.nr 556952-7707), https://deverything.se/sv/

Arbetsplats
Deverything

Kontakt
Niklas Berggren
niklas.berggren@deverything.se
+46 732 218 146

Jobbnummer
9638791

