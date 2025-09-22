Senior Javautvecklare - Gävle
2025-09-22
Senior Javautvecklare - Nationell Geodataplattform
Rollbeskrivning
Vi söker en senior Javautvecklare till ett långsiktigt uppdrag där du blir en central del i utvecklingen av den Nationella Geodataplattformen (NGP). Plattformen ger tillgång till standardiserade datamängder via API:er och är en viktig komponent i arbetet med att tillgängliggöra och hantera geodata nationellt. Rollen innebär arbete med analys, design, utveckling och test i en komplex teknisk miljö med hög grad av automatisering.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Delta i kravdialog, arkitekturanalys, systemutveckling och test
Utveckla och implementera tjänster i Java/Spring och relaterade miljöer
Arbeta med backendutveckling av SOA-tjänster, REST/JSON/GeoJSON
Delta i utveckling, förvaltning, arkitektur, test och drift av informationssystem
Bidra till automatisering av test och deploy
Säkerställa kompetensöverföring inom teamet
Arbeta tvärfunktionellt tillsammans med verksamhet och kollegor i agila teamKvalifikationer
9-12 års erfarenhet (kompetensnivå 4)
Mycket goda kunskaper i Javautveckling
Mycket goda kunskaper i Spring / Spring Boot
Mycket goda kunskaper i REST/JSON/GeoJSON
Erfarenhet av agila arbetssätt (Scrum eller Kanban)
God förståelse för och erfarenhet av test
Erfarenhet av automatiserade tester
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av OGC-standarder
Kunskaper i PostgreSQL/PostGIS
Erfarenhet från komplexa integrationsmiljöer
Start/Längd
Start: December 2025
Längd: till 2027-12-07 (heltid)
Plats
Gävle (på plats initialt, därefter möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
803 20 GÄVLE Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521130