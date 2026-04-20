Senior Java-Utvecklare Till Edge Associates (sundsvall)
Vi söker en Senior Java-utvecklare till EDGE Associates!
Plats: Sundsvall / Delvis distans (ca 2 dagar per vecka på plats)
Om rollen
Vill du vara med och utveckla systemen som används av miljontals svenskar?
Vi på EDGE Associates söker nu en Senior Java-utvecklare till vårt team. Du blir anställd hos oss och får arbeta med omfattande uppdrag hos en kund inom offentlig sektor. Här blir du en del av en modern it-verksamhet där du arbetar i agila team med fokus på nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av myndighetens kritiska system.
Rollen innebär fullstackutveckling i en modern miljö (OpenShift) där du förväntas ta ett stort ansvar för kodkvalitet, arkitektur och leverans. Vi söker dig som är självgående, drivande och som trivs med att stötta och mentora andra utvecklare i teamet.
Teknisk miljö: Java, Spring Boot, Angular, Camunda, Rabbit MQ, Red Hat OpenShift, DB2, JPA/Hibernate.
Kvalifikationer
Vi söker en senior profil med djup förståelse för distribuerade tjänsteorienterade plattformar och händelsebaserad mikrotjänstarkitektur.
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet som Java-utvecklare inom agil systemutveckling på distribuerade plattformar.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
10+ års erfarenhet av Java-utveckling och agila metoder.
Erfarenhet av Spring Boot, JPA/Hibernate och REST-integrationer.
Erfarenhet av Red Hat OpenShift, Kubernetes, ArgoCD och Helm.
Erfarenhet av händelsebaserad arkitektur med Rabbit MQ.
Erfarenhet av ekonomiska system (bank, finans eller liknande).
Erfarenhet av att agera mentor/stöd för andra utvecklare.
Vana av verktyg som Jira, Git/Bitbucket och Jenkins.
Erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet.
Varför EDGE Associates?
Hos oss blir du en del av ett innovativt och teknikorienterat team där vi arbetar med spännande och samhällskritiska projekt. Vi erbjuder:
Fast anställning
Konkurrenskraftig lön där du får merparten av intäkterna du genererar.
Flexibilitet & Balans: Möjlighet till distansarbete i samråd med kund.
Utmanande uppdrag via våra över 30 egna direktavtal med stora aktörer.
Stark teamkultur där vi delar kunskap och värderar tekniskt hantverk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: careers@edgeassociates.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge Associates AB
http://www.edgeassociates.se
851 00 SUNDSVALL
