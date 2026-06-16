Senior Automationsingenjör Till Apocca
Mero Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-06-16
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Vill du kombinera programmering, driftsättning och kundkontakt i en roll där du får följa projekten från idé till färdig lösning? Hos APOCCA blir du en del av ett teknikdrivet bolag som levererar avancerade automationslösningar till kunder inom flera olika branscher.Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
APOCCA är ett teknikföretag inom industriell el och automation med cirka 45 medarbetare och kontor i Malmö, Kristianstad, Singapore och Malaysia.
Bolaget levererar helhetslösningar inom automation och elkraft – från programmering och elkonstruktion till installation, driftsättning och service. Genom att samla flera tekniska kompetenser under samma tak tar man ansvar för hela projektets genomförande.
Kulturen kännetecknas av korta beslutsvägar, teknisk kompetens och ett stort eget ansvar, där medarbetarna ges möjlighet att påverka både sin roll och projekten de arbetar i.
Mero hjälper till i rekryteringsprocessen, men anställning sker direkt hos APOCCA.
Om rollen
Som Senior Automationsingenjör blir du en viktig del av projekten och arbetar genom hela projektprocessen – från lösningsdesign och programmering till driftsättning och överlämning till kund. Du arbetar nära kunder, projektledare och elkonstruktörer och följer projekten från idé till färdig lösning. Arbetet varvas mellan kontoret, kundbesök och driftsättningar ute på site, vilket skapar en varierad vardag med stor närhet till både tekniken och slutkunden. I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
PLC-programmering och systemering
Utveckling av HMI- och SCADA-lösningar
Felsökning, optimering och teknisk support
Driftsättning och idrifttagning i Sverige och internationellt
Teknisk dialog med kunder och projektteam
Samarbete med projektledare, elkonstruktörer och övriga teknikspecialister
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet av industriell automation och som trivs i en roll där du får kombinera programmering, problemlösning och arbete nära kund. Du känner dig trygg med att ta ansvar för dina delar av projekten och uppskattar variationen mellan arbete på kontoret, ute hos kund och på site under driftsättningar.
Vi tror att du trivs i en miljö där du får ta eget ansvar och där teknik, problemlösning och kundkontakt är en naturlig del av vardagen. Du motiveras av att lösa tekniska utmaningar och omsätta idéer till fungerande lösningar ute hos kund. Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av PLC-programmering inom industriell automation
Erfarenhet av driftsättning och arbete ute på site
God förståelse för elritningar och industriella installationer
Erfarenhet av Siemens, Rockwell eller ABB
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av elkonstruktion, exempelvis i EPLAN
Erfarenhet från processindustri, energi, materialhantering eller marin verksamhet
Internationell projektvana
Kunskap inom C#, Python eller andra högnivåspråk
Övrig information
Placering: Malmö Omfattning: Heltid Resor: Resor med övernattning förekommer, exempelvis i samband med driftsättningar. Lön: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Joakim Gullin på joakim@mero.se
eller 0709-700016. Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7895297-2054608". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mero Rekrytering AB
(org.nr 559119-1860), https://jobs.mero.se
211 36 (visa karta
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211 36 MALMÖ Jobbnummer
9964999