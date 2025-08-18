Senior IT-specialist IAM
2025-08-18
Vi på Nexer söker dig som vill vara med och vidareutveckla vår kunds lösningar för identitetshantering och åtkomstkontroll. Hos kunden blir du en del av ett engagerat team som arbetar agilt för att skapa säkra och effektiva IT-tjänster som stödjer verksamheten. Har du har tidigare erfarenhet inom IAM och Identity Manager, och om du dessutom gillar scripting kan detta vara en perfekt matchning!
Dina arbetsuppgifter I rollen kommer du bland annat att:
Bidra till utveckling och förvaltning av kundens system för identitet och åtkomst
Delta i drift, felsökning och förbättring av befintliga verktyg och tjänster
Hantera inkommande ärenden och fungera som stöd till verksamhet och kollegor
Samarbeta nära andra tekniska team för att leverera hållbara och säkra lösningar
Skapa och underhålla dokumentation
Vara med och bidra i framtagandet av planer och strategier för området
Dom kommer arbeta som konsult på plats ute hos vår kund och sätta dig in i deras IT-miljö och i denna roll är det arbete 100% på plats på kontoret som gäller. Som du ser ovan söker vi konsulter på flera orter, så det är viktigt att du i din ansökan är tydlig med vilken eller vilka orter du är intresserad av att arbete i.
Din profil Vi tror att du har gedigen erfarenhet av arbete med identitetshantering eller närliggande IT-infrastruktur. Du tycker om att kombinera problemlösning med utveckling av nya arbetssätt och är van att samarbeta i team. Rollen passar dig som är noggrann, initiativtagande och intresserad av att utvecklas vidare inom IAM-området.
Vi ser gärna att du
Har flera års erfarenhet av arbete med IAM-tjänster och kunskap i IGA-verktyget Identity Manager från One Identity
Har erfarenhet av scriptning, gärna PowerShell
Har kunskap inom relationsdatabaser/T-SQL och Active Directory
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Det är även krav på svenskt medborgarskap då uppdraget är säkerhetsklassat och därav krävs en godkänd säkerhetsprövning för att få påbörja uppdraget.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Windows Infrastruktur
LDAP/SAML/OAuth/OIDC
Single Sign-On
Federation
Cloudlösningar
För att trivas i rollen som konsult hos oss tror vi att du har god analytisk förmåga, tar initiativ och är ihärdig när det gäller felsökning och problemlösning. Vi tror även att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både individuellt och i grupp, eftersom du som konsult kan komma att arbeta i olika sammanhang.
Mer om Nexer Infrastructure Nexer Infrastructure startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak - talanger inom drift, support och IT-infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och att framtidssäkra sin kompetens med hjälp av flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.
Som IT- konsult hos oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda stämningen i vår grupp, bland annat genom gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och gemensamma lunchträffar. Blir du konsult hos oss lyssnar vi till dig, dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas. Ansökan Då urval sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att läsa den! Ersättning
