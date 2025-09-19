senior IT-projektledare
Randstad Digital letar nu efter en senior IT-projektledare till en långsiktig tjänst hos en av våra kunder. Här kommer du att börja som konsult med målsättning att gå över i anställning hos kund.
Här kommer du att leda implementeringsprojekt mot externa kunder, både nya och befintliga, i Sverige och våra grannländer. Du kommer att arbeta nära kunder och det agila utvecklingsteamet och ansvara för att implementering av webb- och smartphoneapplikationer går enligt plan och avtal. I rollen ingår även kravinsamling, dokumentation och prioritering.
Rollen erbjuder mycket självständighet, många kontaktytor i ett mångkulturellt sammanhang samt engagerade och positiva kollegor.
att vara konsult
Randstad Digital är din karriärpartner inom IT och digital transformation. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Som din karriärpartner tillämpar vi vår talangcentrerade strategi som sätter din utveckling i fokus, vilket hjälper dig att uppnå din fulla potential och öppnar upp för nya spännande karriärmöjligheter.
Ansvarsområden
Du kommer att:
Leda utvecklings- och implementeringsprocesser i externa projekt.
Ansvara för kravinsamling, analys och dokumentation.
Skapa projektplaner, följa upp och kommunicera till berörda parter.
Säkerställa kvalitetsnivå, samt att budget och milstolpar hållsKvalifikationer
Vi letar efter dig med minst tio års erfarenhet av IT-projektledning av utvecklings-, implementation- eller andra mjukvaruprojekt mot externa parter. Du är van att arbeta nära systemutvecklare och trivs i en teknisk och agil miljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och letar efter dig som är driven och har ett stort affärsfokus. Du drivs av att nå resultat och att avsluta varje projekt med hög kundnöjdhet. Du är duktig på att snabbt skaffa dig en överblick av situationer och kan hantera komplexa projekt genom struktur och uppföljning. Vidare så är du inlyssnande och relationsskapande, du har ett intresse för andra människor och kommer lätt överens med både kunder och kollegor
Du behöver behärska flytande svenska och engelska i både tal och skrift, om du även behärskar fler nordiska språk är det ett plus.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
