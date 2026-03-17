Senior IT arkitekt (infrastruktur)
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en senior IT-arkitekt inom infrastruktur för ett uppdrag i offentlig sektor med fokus på säker arkitektur, systemövergångar och efterlevnad i en komplex IT-miljö. Rollen innebär nära samarbete med verksamhet, leverantörer och andra intressenter för att analysera och vidareutveckla arkitekturlösningar i en miljö med höga krav på informationssäkerhet.
Du bidrar i initiativ som stärker säkerheten, identifierar och hanterar sårbarheter i systemlandskapet samt arbetar med integrationer mellan olika system. Uppdraget omfattar även uppföljning av efterlevnadsanalyser och att säkerställa att systemen uppfyller aktuella krav och regelverk. I rollen ingår också att vägleda verksamheten i tekniska frågor och förklara komplexa tekniska samband på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Obligatoriska krav
Du har erfarenhet av arkitekturarbete i stora och komplexa organisationer
Du har erfarenhet av IT-miljöer med höga krav på informationssäkerhet
Du har erfarenhet av Hybrid-, on-prem- och molnbaserade miljöer
Du har erfarenhet av Multisourcad IT-miljö
Du har erfarenhet av nätverkssäkerhet och segmentering, exempelvis mikrosegmentering
Du har erfarenhet av hantering av sårbarheter och säkerhetsrelaterade åtgärdsprocesser
Du har erfarenhet av efterlevnadsanalyser och regulatoriska krav
Du har erfarenhet av arkitektur för integrationer i komplexa systemlandskap
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "quest 7848".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
172 65 STOCKHOLM
Quest Consulting info@quest.se
