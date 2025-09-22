Senior Integrationskonsult
2025-09-22
Lösningsarkitekt/Tech Lead (Azure & Integration)
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren lösningsarkitekt/tech lead med fokus på Azure och integration. Rollen kombinerar arkitektansvar med praktiskt arbete inom integrationstekniker, mikrotjänster och API:er.
Du kommer att designa och implementera integrationslösningar baserade på Azure Integration Services samt fungera som teknisk ledare och mentor för utvecklingsteamet. Uppdraget innebär också att säkerställa att lösningarna är skalbara, säkra och följer etablerade best practices.
Som del av uppdraget arbetar du nära verksamheten i kravställning, lösningsdesign och tekniska beslut. Rollen kräver en person som är strukturerad, självgående och har förmåga att ta helhetsansvar, samtidigt som du är kommunikativ, lösningsorienterad och trygg i att fatta tekniska beslut.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Design och implementering av integrationslösningar i Azure Integration Services (Logic Apps, Service Bus, API Management)
Ledning av utvecklingsteam i rollen som tech lead
Arkitektansvar för integrationsplattform och mikrotjänstlösningar
Utveckling och optimering av API:er och integrationer
Säkerställa säkerhet, prestanda och följsamhet till DevOps-principer
Coachning av team och drivande av tekniska initiativ
Stöd i kravställning, workshops och lösningsdesignKvalifikationer
Erfarenhet av Azure Integration Services (Logic Apps, Service Bus, API Management)
Kunskap om mikrotjänstarkitektur och containerteknologier (Docker, Kubernetes)
Erfarenhet av BizTalk, C#/.NET och API-utveckling
Förståelse för säkerhet, prestanda och DevOps-principer
Tidigare erfarenhet som tech lead eller arkitekt i komplexa projekt
Förmåga att coacha team och driva tekniska initiativ framåt
Meriterande
Erfarenhet av integrationer mot affärssystem (t.ex. IFS, Lime, Probill)
Bakgrund inom el- och energibranschen
Start/Längd
Start: 2025-10-01
Längd: Till och med 2026-03-31 (möjlighet till förlängning)
Plats
Jönköping (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
553 16 JÖNKÖPING Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521140