Senior Inköpare
Techrytera AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-04-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techrytera AB i Stockholm
, Västerås
, Örebro
, Oskarshamn
, Jönköping
eller i hela Sverige
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Kunden är inne i en expansiv fas präglad av stora investeringar med syfte att bygga ut och
förnya Sveriges transmissionsnät för el för att möta energiomställningen. Transmissionsätet ska
byggas ut med ett stort antal kilometer ny kraftledning samt många nya stationer. Tillväxten kräver
också upphandling av komplexa IT-lösningar för ett driftsäkert kraftsystem samt digitalisering inom
hos kund. I uppdraget ingår också att verka som stöd till inköpsavdelningen i frågor rörande
offentlig upphandling och LUF samt svara på remissärenden kopplat till upphandling.
Roll och ansvar
Självständigt leda och genomföra upphandlingar inom IT och systemlösningar för Svenska kraftnäts
kärnverksamhet. Självständigt leda och genomföra upphandlingar inom entreprenad. Självständigt leda och genomföra upphandlingar inom andra kategorier tex konsulter, indirekt material och avhjälpande åtgärder för kraftsystemet om behov finns. Din roll är mycket social och ditt arbete kommer att utföras i nära samarbete med övriga medarbetare på inköpsenheten, många delar av kundens verksamhet samt många externa leverantörer och aktörer.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
Leda arbetet med framtagning av upphandlingsstrategi
Leda arbetet med genomförande av RFI:er
Leda arbetet med framtagning och utformning av förfrågningsunderlag
Leda arbetet med framtagande av process för utvärdering av anbud
Stötta och ibland leda beställare i framtagning av krav
Genomföra överlämning av färdigt avtal till beställare och utgöra stöd till beställare under avtalets löptid om behov finns.
Kontinuerligt säkerställa att SvK:s processer och legala krav i upphandlingsprocessen följs (LUF).
Bidra till verksamhetsutveckling inom Inköp generellt
Leda och stötta mindre erfarna kollegor inom strategiskt inköp och offentlig upphandling.
Leda förhandlingar och uppföljning av kontrakt med leverantören under implementationsfasen och driftsättning.
Stötta och kompetenshöja hela inköpsavdelningen i frågor rörande offentlig upphandlin och LUF samt svara på remissärenden kopplat till upphandling där kund kan inkomma med svar.
Skallkrav 1. erfarenhet av och arbetat med offentlig upphandling i minst 10 år 2. minst 5 års erfarenhet av att självständigt leda och genomföra ITupphandlingar inom offentlig verksamhet. 3. minst 5 års erfarenhet av att självständigt leda och genomföra upphandling
inom offentlig verksamhet enligt LUF. 4. erfarenhet av att ha genomfört minst en säkerhetsskyddad upphandling. 5. ha lett och genomfört minst 10 upphandlingar enligt förhandlat förfarande
inklusive förhandlingar med anbudsgivare och leverantörer. 6. Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av att leda och stötta kollegor inom strategiskt inköp
och offentlig upphandling. 7. Konsulten ska behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Meriterande 1. Juristexamen 2. Minst 3 års erfarenhet av att ta fram, analysera och utveckla avtalsmallar för IT system och
tjänster.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
https://www.techrytera.se
Sveavägen 137
)
113 46 STOCKHOLM
9868166