Senior Ingenjör till Framdrivningssektionen
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-01-27
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen kommer du få arbeta med både vidareutveckling av existerande framdrivningssystem samt medverka i konceptstudier där fokus ligger på nya teknologier och lösningar för framdrivningsdelar som inkluderar luftintagssystem, motor, motorintegration och motorutlopp. Du kommer ha många interna och externa kontaktytor vilket ger dig möjligheten att bygga ett starkt nätverk både inom Saab och med våra samarbetspartners.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att:
* Utföra motoranalyser genom exempelvis motormodeller samt analyser med avseende på hur motorn och övriga framdrivningssystemet samverkar.
* Analysera hur nya gasturbinteknologier och design av framdrivningssystem påverkar olika flygplansegenskaper.
* Bidra i att utveckla metod, systemmodeller och verktyg för genomförande av lämpliga analyser.
* Utföra nödvändiga beräkningar och simuleringar som exempelvis prestandaberäkningar och strömningssimuleringar (CFD).
* Delta i förberedelser och genomförande av vindtunnelprov, demonstratorer och flygprov.
* Analysera framtagna data, sammanställa analysresultat och presentera slutsatser.
Vår framdrivningsgrupp som består av 15-20 ingenjörer präglas av högt engagemang och en stark samhörighet. Här förstår vi att vi är varandras arbetsmiljö. Därför hjälps vi åt att nå våra mål och trivas på jobbet tillsammans. Vi tror på öppen kommunikation, kunskapsdelning och ett ömsesidigt stöd för att nå maximal potential.
Tjänsten kan innebära inrikes- och utrikesresor.
Din profil
För att trivas i rollen ser vi att du har en god analytisk förmåga, intresse för att förstå och lösa tekniskt komplexa frågeställningar och god förståelse för hur detaljer påverkar helheten. Vi ser gärna att du tar initiativ och kan driva ditt eget arbete men också att du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga då arbetet förutsätter mycket kontakt med olika gränssnitt.
För att lyckas i rollen har du:
* Civilingenjörsutbildning inom flyg, maskin, fysik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig.
* Minst 5 års erfarenhet av arbete inom relevant teknikområde som exempelvis gasturbinteknologi, aerodynamik eller värmeöverföring
* Goda kunskaper inom programmering
* Dokumentation och kontakter i det dagliga arbetet sker både på svenska och engelska, så du behöver behärska båda språken flytande i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete inom flyg- eller försvarbranschen, systemmodellering eller strömningssimuleringar (CFD) är meriterande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
