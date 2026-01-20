Senior IAM Specialist
2026-01-20
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker flera systemtekniker/IAM-specialister till ett uppdrag inom identitet och behörighet i en stor och säkerhetsmedveten organisation. Du blir en del av ett team som står inför en utvecklingsfas där behörighetsstyrningen ses över och vidareutvecklas. Uppdraget har tyngdpunkt på Active Directory och autentisering, och omfattar både vidareutveckling, automatisering, säkerhetshöjande åtgärder samt etablering av nya rutiner där det behövs.
Teamet arbetar i en komplex driftmiljö med höga krav på struktur, spårbarhet och kvalitet. I rollen förväntas du även bidra i den dagliga driften kopplat till området.
ArbetsuppgifterUtveckla och förbättra automatiserad behörighetsstyrning.
Arbeta med Active Directory Domain Services (ADDS) och ADFS kopplat till autentisering.
Ta fram och vidareutveckla automatiseringsscript i PowerShell.
Delta i arbete med certifikathantering (intern och extern), inklusive PKI-relaterade aktiviteter.
Bidra till säkerhetshöjande åtgärder och rättighetsövergripande processer.
Skapa teknisk dokumentation samt rutin- och processbeskrivningar för området.
Delta i förvaltning och dagligt driftarbete i en större, komplex miljö.
KravMinst 4 års erfarenhet av ADDS.
Aktuell och minst 2 års erfarenhet av ADFS (förvärvad under de senaste 8 åren).
God erfarenhet av PowerShell för att skapa automationsscript.
Goda erfarenheter av intern/extern certifikathantering (inklusive PKI).
Erfarenhet från organisationer med högt ställda säkerhetskrav.
Erfarenhet av att arbeta i stora och komplexa driftmiljöer.
Erfarenhet av att skapa teknisk dokumentation.
Erfarenhet från minst 3 uppdrag inom myndighet eller större organisation.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeDeltagande i minst två implementationsprojekt inom IAM.
Erfarenhet av nyimplementation av onboarding/offboardingprocesser i stor och komplex organisation.
Erfarenhet av att ta fram teknisk dokumentation och rutinbeskrivningar för komplexa miljöer.
Minst 4 års erfarenhet av utveckling i C#.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
