Senior Fullstack Javautvecklare
Professional Galaxy AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-04-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Oxelösund
, Örebro
eller i hela Sverige
Bygg framtidens teknik med Professional Galaxy AB
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker en Senior Fullstackutvecklare
Vi söker nu en senior fullstackutvecklare till ett spännande konsultuppdrag inom finansiella system. Du blir en del av ett mindre, högpresterande team som arbetar nära verksamheten med att utveckla moderna och skalbara tjänster.
Om uppdraget Som senior utvecklare kommer du att arbeta i ett tvärfunktionellt team om cirka fyra personer där ni tillsammans ansvarar för en egen tjänst. Rollen innebär ett stort ansvar i både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga lösningar, med fokus på kvalitet, skalbarhet och långsiktig teknisk hållbarhet.
Du förväntas bidra med din erfarenhet i tekniska vägval, arkitektur och utvecklingsprocesser, samt vara en viktig del i teamets fortsatta utveckling.
Krav * Minst 8 års erfarenhet av mjukvaruutveckling * Mycket goda kunskaper i Java * Erfarenhet av React och TypeScript * Erfarenhet av fullstackutveckling och moderna webbtjänster * Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande * Erfarenhet av Kotlin * Kunskap om microservices-arkitektur * Erfarenhet av REST, SQL eller Kafka * Vana av att arbeta i agila, produktnära team
Övrig information * Placeringsort: Linköping * Arbetsmodell: Hybrid (ca 4 dagar på plats, 1 dag remote med flexibilitet) * Omfattning: 100% * Start: Enligt överenskommelse * Uppdragslängd: 12 månader * Bakgrundskontroll genomförs innan start
Uppdragsinformation * Startdatum: 2026-05-11 * Slutdatum: 2027-05-10 * Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Ansökan Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att ansöka redan idag urval och intervjuer sker löpande.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen och dina svar ligger till grund för urvalet. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att alla krav och meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7629943-1964151". Omfattning
Dit är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Linköping Central Station (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Jobbnummer
9872943