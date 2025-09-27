Senior Fullstack Developer
2025-09-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Norrköping
, Sundsvall
, Göteborg
, Malmö
Senior Fullstack Developer - Konsultuppdrag
Vi söker en Senior Fullstack Developer till spännande uppdrag inom fintech, portallösningar och molnbaserade plattformar. Rollen passar dig som vill arbeta i en modern teknisk miljö och som trivs med att både bygga robusta backend-tjänster och utveckla användarvänliga frontend-applikationer.
Du kommer att vara en nyckelperson i utvecklingsteamet och bidra med din expertis inom både arkitektur, utveckling och drift. Uppdragen bedrivs i en internationell, agil miljö där ditt arbete har direkt påverkan på produkten och användarupplevelsen.Publiceringsdatum2025-09-27Dina arbetsuppgifter
Utveckla backend-tjänster i .NET (C#) eller Java/Spring Boot
Bygga moderna frontend-applikationer i React.js/TypeScript (inkl. React Hooks och Redux)
Designa och optimera databasscheman (PostgreSQL, SQL Server, MongoDB)
Arbeta med microservices-arkitektur, integrationer och API:er (REST, GraphQL)
Delta i design och implementation av nya funktioner med fokus på skalbarhet och prestanda
Säkerställa robust drift genom CI/CD, DevOps och containerisering (Docker/Kubernetes)
Jobba med molnplattformar som Azure och AWS för deployment, övervakning och kostnadseffektiv drift
Samarbeta nära produktägare, designers och övriga utvecklare i ett agilt team (SCRUM/Kanban)
Ta ansvar för kvalitet, testning (ex. RTL queries), och kontinuerliga förbättringarKravprofil för detta jobb
5+ års erfarenhet som Fullstack Developer i produktion
Mycket goda kunskaper i React.js/TypeScript, JavaScript
Stark erfarenhet av backend-utveckling i .NET (C#) eller Java/Spring Boot
Erfarenhet av microservices-arkitektur och API-design (REST, GraphQL)
Erfarenhet av SQL och NoSQL-databaser (PostgreSQL, SQL Server, MongoDB)
Vana vid CI/CD, DevOps och containerisering (Docker, Kubernetes)
Erfarenhet av molnplattformar (Azure och/eller AWS)
Goda kunskaper i Git och versionshantering
Erfarenhet av arbete i Agila team (SCRUM/Kanban)
Meriterande
Erfarenhet av meddelandeköer och eventdriven arkitektur (ex. AWS SQS, SNS, JMS)
Kunskap inom testautomation och best practices för kodkvalitet
Erfarenhet av AI-assisterade utvecklingsverktyg (GitHub Copilot, AWS Q)
Startup-erfarenhet eller vana av snabbväxande miljöer
Universitetsexamen inom datavetenskap, systemutveckling eller liknande
Vem är du?
Vi söker dig som är nyfiken, problemlösande och har ett stort tekniskt intresse. Du gillar att ta ansvar, samarbeta i team och samtidigt bidra med egna idéer som driver utvecklingen framåt. Du är trygg i både frontend- och backend-utveckling och brinner för att bygga lösningar som är både skalbara och användarvänliga.Så ansöker du
Är du intresserad av att arbeta som konsult hos oss? Skicka gärna in din ansökan! Observera att vi tyvärr inte tar emot underkonsulter.
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: rekrytering@tobedone.nu
