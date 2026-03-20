Senior Frontendutvecklare - Nivå 3
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Kund söker en senior Frontendutvecklare. I uppdraget ingår att utveckla webbaserade lösningar inom biljettförsäljning som möter kundens privat- och företagskunder.
Beskrivning av uppdraget
En del av arbetet är att underhålla kundens nuvarande tjänster, men fokus ligger på att utveckla och bredda kundens erbjudande för företag och dess anställda.
Webbutveckling hos kunden bedrivs idag av fyra agila team. Tillsammans ansvarar dem för kundens samtliga webbsajter, som bl a sl.se, waxholmsbolaget.se och fardtjansten.regionstockholm.se. Teknikstacken är modern och förnyas kontinuerligt vid behov, den är huvudsakligen byggd kring en mikroarkitektur i backend och monorepo-struktur i frontend.
Huvudsakligen arbetar kunden med React i frontend och .Net i backend, strävan är att arbeta i en cloudbaserad miljö i Azure så långt som möjligt. Inom frontend används ett eget komponentsystem underbyggt av ett designsystem baserat i Figma.
Kunden fokuserar vår utveckling på att skapa fristående, test och releasbara komponenter med hög kvalitet och prestanda och har en strävan att automatisera så stor del av arbetet som möjligt. Utvecklingsarbetet bedrivs av sammansvetsade team som strävar mot snabba releaser och en miljö där varje teammedlem känner sig delaktig i den gemensamma produktutvecklingen.
Du kommer att ingå i det webbteam som arbetar med försäljning till våra slutkunder. Våra användare är exempelvis resenärer som vill hantera sina biljetter, företag som köper biljetter till anställda eller erbjuder dem förmåner och skolor som köper biljetter till elever.
Kund jobbar för närvarande med flera förbättringar och spännande nyutveckling.
Konsulten kommer ingå i ett team där arbetsspråket i såväl tal som skrift sker på svenska.

Kvalifikationer
Högskoleexamen inom ett datorrelaterat område, till exempel datateknik, informationsteknik eller medieteknik.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av webbutveckling med ett eller flera av de större SPA-ramverken (React, Angular, Svelte eller Vue).
Minst 3 års erfarenhet av utveckling i React
Minst 3 års erfarenhet av utveckling med Typescript
Erfarenhet av Net i backend
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med Next.js
Minst 3 års erfarenhet av att konfigurera och utveckla automatiska tester med Jest, Jasmine, React Testing Library och/eller Cypress.io
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med flera beroenden, till exempel autentisering, delade komponentbibliotek eller gemensamma datakällor.
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med riktlinjer för tillgänglighet, till exempel WCAG.
Minst 1 års erfarenhet av att ha jobbat nära UX med designsystem och Atomic Design
Minst 2 års erfarenhet av att ha jobbat med Code Review
Minst 2 års erfarenhet av att fatta tekniska beslut inom frontend, till exempel val av struktur, verktyg eller arbetssätt.
Minst 1 års erfarenhet av att ha jobbat med Monorepo
Minst 3 år av Azure
Erfarenhet av Figma
Svenska, tal och skriftDina egenskaper
• Kommunikativ
• Lösningsfokuserad
• Analytisk
• Helhetsperspektiv
• Självgående och drivande
• Vilja att testa och skriva testbar kod
Placering
Uppdraget utförs både på plats i kundens lokaler (Kungsholmen, Stockholm) samt delvis på distans. Om beställare begär det, ska konsult även kunna komma in till kontor med kort varsel. Övrig närvaro planeras i samråd med teamet och utifrån verksamhetens behov. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter kundens godkännande.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078) Arbetsplats
Magnit Global Sweden II AB Kontakt
Martin Westman martin.westman@nxtinterim.se

Jobbnummer 9809728
9809728