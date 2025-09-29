Senior Financial Controller Parent Company
Nordic Exsense AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Exsense AB i Stockholm
Exsense rekryterar Senior Financial Controller till kund i södra Stockholm
Vill du arbeta i en stabil och välrenommerad koncern med stark position på den nordiska marknaden?
Exsense rekryterar nu en Senior Financial Controller till vår kund - ett större bolag med huvudkontor i södra Stockholm, endast ca 15 minuter med tunnelbana från Slussen. Här blir du en del av en liten men sammansvetsad stab där beslutsvägarna är korta, samarbetet nära och där man värdesätter både arbetsglädje och balans i livet.
Hos vår kund kombinerar du det klassiska redovisningshantverket med koncernperspektiv. Rollen passar dig som vill utvecklas inom koncernredovisning och IFRS, samtidigt som du får tryggheten i en stabil organisation med långsiktighet, tillväxt och stora utvecklingsmöjligheter.
RollenSom Senior Financial Controller blir du en nyckelperson i ekonomiteamet. Du ansvarar för moderbolagens redovisning och driver bokslutsprocesserna från ax till limpa. Du får en bred och varierad roll där du växlar mellan detaljer i redovisningen och helhetsperspektivet i koncernrapporteringen.
Dina ansvarsområden: Självständigt upprätta månads-, kvartals- och årsbokslut
Genomföra avstämningar och periodiseringar
Hantera moms- och uppbördsredovisning samt viss myndighetsrapportering (SCB)
Rapportera i koncernsystemet Aaro
Avstämning koncerninterna mellanhavanden
Delta i framtagandet av kvartalsrapporter och koncernens årsredovisning
Bidra till utveckling av processer och rutiner inom redovisning och rapportering
Vem vi söker
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du är trygg i bokslutsarbetet och vill gärna fördjupa dig inom redovisning och IFRS. För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann, analytisk och initiativtagande - men också en person som gillar samarbete och bidrar till teamets energi.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Bokslut och årsredovisningar
Koncernredovisning (eller ett tydligt intresse av att utvecklas inom området)
Systemkunskaper i Dynamics (4PS) och Aaro (meriterande)
Svenska och engelska i tal och skrift
Kulturen
Hos vår kund är kulturen en av de största styrkorna. Här stöttar man varandra, har kul på jobbet och bygger framgång som ett lag. Man tror på balans i livet och värdesätter kvalitet i arbetet framför antal timmar på kontoret. Atmosfären präglas av högt i tak, frihet under ansvar och ett nära samarbete över avdelningsgränser.
Vi erbjuder En heltidstjänst på tillsvidarebasis med placering i södra Stockholm, endast ca 15 minuter med tunnelbana från Slussen
Smidiga kommunikationer samt garageparkering för dig som kör bil
Flexibilitet med möjlighet till visst distansarbete - vi tillämpar frihet under ansvar
Lönespann 50 000 - 60 000 kr/månad beroende på erfarenhet
Friskvårdsbidrag och tillgång till gym i anslutning till kontoret
En stark kultur med arbetsglädje, balans och samarbete
Om företaget
Vår kund är en del av en nordisk koncern som omsätter flera tiotals miljarder kronor och har omkring 20 000 medarbetare. Koncernen är verksam inom samhällsviktiga tjänster och har en stark position på den svenska marknaden. I den svenska koncernstaben arbetar cirka 25 personer inom ekonomi, controlling, IT, M&A och kommunikation. Här präglas vardagen av nära samarbete, gemenskap och att man tillsammans driver viktiga projekt som förvärv, kvartalsrapporter och årsredovisningar.
Låter detta som din nästa utmaning? Ansök redan idag och bli en del av ett lag som gör skillnad - tillsammans! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Exsense AB
(org.nr 559525-0985), http://exsense.se Arbetsplats
Exsense AB Kontakt
Ulrika Lind ulrika.lind@exsense.se 076-103 42 49 Jobbnummer
9531284