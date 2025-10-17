Senior Entreprenadingenjör Bygg
Senior Entreprenadingenjör Bygg
Om Rollen
Vi söker nu en erfaren och självgående entreprenadingenjör som kan ta ett helhetsansvar för den ekonomiska styrningen i våra projekt, som är duktig på dokumenthantering och upphandling. Du kommer att vara en nyckelperson i projektteamet och fungera som ett viktigt stöd för platschef och ledning samt vara en länk mellan projektering och produktion. Rollen kräver att du har god förståelse för entreprenadjuridik, avtal och dokumentation, samt att du är trygg i att hantera komplexa projekt från start till mål.
Du kommer till ett växande byggföretag med starkt fokus på kvalitet, hållbarhet och kundnöjdhet. Verksamheten omfattar både nyproduktion och ROT-projekt, med uppdrag inom kommersiella fastigheter, bostäder och offentliga miljöer.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att upprätta och kontinuerligt stämma av ÄTA-listor tillsammans med entreprenörer, beställare och konsulter. Du ansvarar för att kontrollera och arkivera allt nödvändigt underlag som rör säkerhet, försäkringar och DU-pärmar. Arbetet innebär medverkan vid projekteringsfasen, i projektets tidiga skeden samt vid projektavslut, och det är viktigt att säkerställa att krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö integreras i avtal. Tillsammans med projektteamet deltar du även i kundvård och olika kundevent. Du stöttar platschefen i frågor som rör avtal och ekonomi och fungerar som en viktig länk mellan projektering och produktion. Dessutom deltar du vid upphandlingar och inköp samt följer upp entreprenörers och konsulters kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner.
För att vara relevant för rollen måste du uppfylla följande krav
• Minst 3 års erfarenhet av att arbeta brett i rollen som entreprenadingenjör inom bygg.
• Ingenjörsutbildning eller annan relevant utbildning
• Är trygg i att ta ansvar för projektens ekonomi och avtal
• Har god kunskap om AB 04, ABT 06 och entreprenadjuridik
• Är strukturerad, noggrann och kommunikativ
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• B-körkort och god datavana
• Har god kommunikationsförmåga och affärsmässigt tänk
Vi Erbjuder
En nyckelroll i ett spännande projekt med möjlighet att påverka och utveckla arbetssättet. Du får jobba tillsammans med ett engagerat och kompetent team som har tydliga värderingar och starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Process
Urval och intervjuer sker löpande och kandidater som uppfyller kraven för rollen kontaktas inom kort.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
