Senior Embedded Software Tech Lead & Line Manager
2026-03-04
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en mycket senior teknisk ledare till ett pågående och affärskritiskt produktutvecklingsprogram inom safety-critical infrastruktur. I rollen kombinerar du linjechefsansvar med tekniskt ledarskap och work package-ansvar för att stabilisera mjukvaruorganisationen och säkerställa leverans enligt plan. Du blir en nyckelperson i att skapa tydlighet, struktur och fungerande arbetssätt i en internationell utvecklingsmiljö.
Du leder ett distribuerat team på cirka 15-20 personer med utvecklare i Sverige, Polen och Indien, samt mjukvarutestare.
ArbetsuppgifterLeda mjukvaruutvecklingen inom embedded software för safety-critical system
Säkerställa leverans enligt plan och följa upp framdrift i work packages
Ta och förankra tekniska beslut samt sätta teknisk riktning
Skapa struktur, roller, ansvarsfördelning och effektiva arbetsprocesser
Koordinera och stärka samarbetet mellan internationella team i Sverige, Polen och Indien
Bidra till att stabilisera organisationen vid leveransutmaningar och otydligt tekniskt ledarskap
KravMycket senior erfarenhet av embedded software och systemarbete
Erfarenhet av tekniskt ledarskap (Tech Lead) och att fatta tekniska beslut
Erfarenhet av att leda och koordinera distribuerade/internationella utvecklingsteam
Erfarenhet av komplexa safety-critical system
Förmåga att skapa struktur, tydliga processer och ansvarsfördelning i en mjukvaruorganisation
Erfarenhet av hårdvarunära mjukvara, realtidssystem och/eller styrning av controllers
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
