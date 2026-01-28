Senior elmarknadsanalytiker
2026-01-28
I rollen som senior elmarknadsanalytiker blir du en del av vår samhällsviktiga och ständigt växande organisation. Vill du ta dig an energiutmaningen och vara med och jobba för ett lysande Sverige? Välkommen med din ansökan till vårt växande team på enheten Marknadskoppling och transparens.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Du kommer arbeta med att förvalta och utveckla marknadsdesignen för elmarknaden inom Sverige och Europa. Du kommer specifikt att arbeta med dagen före- och intradagsmarknaden.
Du kommer representera Svenska kraftnät i arbetsgrupper inom de nordiska och europeiska samarbetena för marknadskopplingen och utvecklingen av elmarknaden, bland annat inom ramen för ENTSO-E. Du kommer med tiden ha möjlighet att leda internationella arbetsgrupper.
Som elmarknadsanalytiker kommer du arbeta med att ta fram förslag på hur elmarknaden ska vidareutvecklas och du kommer arbeta på europeisk nivå med att ta fram detaljerade metoder för hur dagen före-marknaden och intradagsmarknaden ska organiseras. Du kommer även arbeta med att implementera lagkrav och andra förändringar på elmarknaden. I arbetet ingår att samarbeta med externa parter på europeisk och nordisk nivå, främst andra transmissionsnätsoperatörer och elbörser men också med till exempel tillsynsmyndigheter.
Arbetsuppgifterna varierar över tid beroende på vilka utvecklingsområden som är aktuella och prioriterade och allt eftersom din specialisering och expertis utvecklas;
Det finns goda möjligheter att lära sig ytterligare om elmarknaden genom arbetet och genom intern och extern vidareutbildning.
Rollen innebär att navigera i en komplex och föränderlig regleringsmiljö där EU-förordningar och nationella krav ska omsättas till praktisk tillämpning.
Enheten Marknadskoppling och transparens ingår tillsammans med enheten Förhandsmarknad och kapacitet i sektionen Grossistmarknader. Sektionen består av 20 medarbetare. Enheten ansvarar för utveckling, implementering och efterlevnad av regelverket kring dagen före-marknaden och intradagsmarknaden. Enheten arbetar också med transparensfrågor på elmarknaden, samt ansvarar för sektionens arbete med kontinuitet och civil beredskap.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som genom ett öppet och konstruktivt samarbete bidrar till effektiva arbetsflöden. Du har en naturlig förmåga att identifiera kärnan i komplexa problem och driver arbetet framåt genom att hitta praktiska, hållbara och tekniskt välgrundade lösningar. Du lätt för att planera, prioritera och följa upp ditt arbete. Genom din förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa system och identifiera samband bidrar du till att förutse risker, optimera prestanda och driva utvecklingen framåt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som:
• har examen som jurist, nationalekonom eller civilingenjör eller motsvarande utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• har minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat med elmarknadsrelaterade frågor.
Du talar och skriver svenska flytande och kan uttrycka dig väl på engelska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har kunskap och arbetslivserfarenhet av:
• elmarknadens regelverk
• marknadsdesign
• nätkoder och annan europeisk lagstiftning inom elmarknadsområdet.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Göteborg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst
• Sista ansökningsdag 2026 02 18, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en Tillsvidareanställning
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef, Linda Weman Tell 010-350 9145. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Kollander, 010-489 26 58. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
